Belcastro: “Hay que auditar la deuda y ver en qué se gastó”

“La medida que hemos definido en las asambleas del gremio es el paro y la modalidad es la retención de servicios porque no hemos comenzado a percibir el salario del mes de enero, mientras diariamente iremos haciendo las asambleas con los trabajadores judiciales”, confirmó Belcastro en diálogo con La Posta Comodorense Radio y no descartó que se hagan movilizaciones y acciones conjuntas con la Mesa de Unidad Sindical.

El dirigente sindical agregó que “En todas las asambleas que tuvimos en el gremio de debatió la continuidad del paro durante toda esta semana porque no había certeza del depósito del cuarto rango y menos aún una fecha probable del inicio del pago del sueldo de enero. Aunque finalmente se depositó el fin de semana el cuarto rango, eso no trajo calma ni la resolución de los conflictos de fondo”.

Para Belcastro uno de los problemas principales de Chubut esta centrado en el endeudamiento tomado en los últimos años, fue por eso que sostuvo: “Nosotros planteamos que se deben auditar todos los egresos de la provincia desde el 2008 hasta la fecha, especialmente en lo vinculado a la deuda contraída y en particular la última de 650 millones de dólares que es muy cuestionada y tomada en la gestión que el actual gobernador compartió con Mario Das Neves. Se necesita una auditoría para ver si los fondos que se tomaron fueron destinados a los fondos que se comprometieron”.

Entorno del controvertido tema de la inconclusa ciudad judicial, Belcastro señaló que “Por ahora hay licitaciones en marcha y de los 550 millones de pesos que administra el Poder Judicial, alrededor de 300 millones están afectados para esa obra y última licitación en marcha estaba vinculada al tendido de la red eléctrica”.