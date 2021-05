Baskovc : “Queremos saber cuándo se les paga la deuda a los estatales”

María Belén Baskovc, diputada provincial del Frente de Todos, manifestó a La Posta Comodorense Radio que hoy se reunirán con el ministro de Economía, Oscar Antonena, para saber cuándo se le pagará lo adeudado a los empleados público.

“Lamentablemente este gobierno provincial no ha presentado un plan económico sostenible en el tiempo y no les explica a los trabajadores estatales como se les va a pagar una deuda salarial que asciende a más de los 10.000 millones de pesos, 6.000 millones en salarios y otros 4.000 millones en cláusulas gatillo no pagadas desde el 2019”, indicó.

La legisladora agregó que “Esta situación preocupante comienza a traducirse en medidas de fuerza como la que están realizando los trabajadores de la Salud y que se extiende también con la retención de servicios en el sector de la Educación”.

Para Baskovc, “La mayoría de los proyectos que ingresan a la Cámara son para nuevos endeudamientos que no son buenos para la provincia porque se descuentan de la Coparticipación o las regalías, además de tener intereses. Hoy nos reuniremos con el ministro de Economía por un pedido de nueva deuda y veremos qué nos argumenta y cómo vienen la evolución de los ingresos o cuándo se van a pagar las deudas salariales”.

Deuda y rechazo

En lo que respecta al pedido de nuevos endeudamientos, la diputada expresó que “Más allá del proyecto de endeudamiento para el Poder Judicial decimos que no vamos a acompañar hasta que veamos una solución definitiva porque el dinero siempre sale de una misma caja”.

Baskov enfatizó que “La renegociación de la deuda no ha sido buena, esperamos un año o dos de período de gracia y hoy tenemos vencimientos de 500 o 600 millones de pesos a lo que se le deben sumar más intereses; además de los 180 millones de pesos que se pagaron a los asesores de la renegociación”.

Finalmente remarcó que “Este no es un gobierno de puertas abiertas, no se sienta a dialogar con los gremios o los representantes sindicales. Algún sindicato consiguió que el gobierno acepte discutir con el gremio producto de una resolución judicial”.