Baskovc: “Este proyecto minero no tuvo un debate genuino”

María Belén Baskovc, diputada por el Frente de Todos de Chubut, expresó a La Posta Comorense Radio su rechazo al proyecto de zonificación minera, cuestionó la falta de debate serio y adelantó que el déficit del primer trimestre rondará los 6.000 millones de pesos.

“La postura mayoritaria del bloque es rechazar este proyecto y sostener que no hay licencia social porque ha sido rechazado por la mayoría de los chubutenses, especialmente de los sectores científicos. Este proyecto no tuvo un debate genuino”, señaló.

Posteriormente agregó que “En principio hay que respetar las decisiones que ha tomado el Partido Justicialista y en caso de no ser así será el propio partido si corresponde algún tipo de sanción o no. No sé si eso le interesa tanto a la gente porque en realidad le importa que no hay licencia social y no se debatió como corresponde”.

Baskovc enfatizó que “A mi me gusta sesionar de manera presencial y hacerlo de manera virtual les conviene a quienes quieren aprobar este proyecto. Hoy tenemos la Legislatura y Casa de Gobierno completamente vallada, esa es la imagen de este gobierno que esta alejado de la gente”.

La legisladora sostuvo que “Me gustaría poder sesionar para tratar de manera urgente el atraso salarial, porque si no resuelve ese tema los docentes podrán objetar el inicio de clases y si no se arreglan las escuelas no se podrá resolver el inicio presencial de los alumnos”.

Finalmente anticipó que “La renegociación de la deuda no fue la mejor porque la provincia debía pagar 1.000 millones de pesos para pagar los vencimientos del BOCADE y ahora debe pagar entre 400 y 500 millones de pesos. Se observa que en el primer trimestre el déficit provincial rondaría los 6.000 millones de pesos que representan un poco más de una masa salarial. El gobierno para hacer frente al déficit emite en pesos y cada vez estamos más endeudados”.