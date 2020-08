Baskov no cree que sea momento de discutir el reparto de regalías

“No queremos que se normalice el pago desdoblado de los salarios y hace 15 días acompañamos el proyecto de reestructuración de deuda, pero no quisimos dejar de mencionar en la sesión los atrasos salariales de casi dos meses padecen los trabajadores y los jubilados de la provincia”, señaló la legisladora.

Respecto de los intentos de reformular el reparto de regalías petroleras, sostuvo que “No vi ningún proyecto sobre el tema, salvo algunas declaraciones en los medios de algunos intendentes. Me parece que Chubut discuta a nivel nacional se debe discutir en una mesa amplia de diálogo para la búsqueda de concesos sobre la quita de puntos de Coparticipación Federal de Impuestos que viene desde hace mucho tiempo”.

En ese sentido, expresó que “Recién después de debatir eso podríamos avanzar en el reparto dentro de la provincia, porque hoy no me parece pertinente avanzar en temas como este”.

