Baskovc: “Faltó autocrítica por el gran déficit provincial”

María Belén Baskovc, diputada provincial del Frente de Todos de Chubut, señaló a La Posta Comodorense Radio que el discurso de apertura de sesiones legislativas “no tuvo la suficiente autocrítica” en el terreno de la crisis económica y el tema de la renegociación de la deuda.

“La verdad es que fue un discurso bastante alejado de la realidad de la provincia y me genera preocupación que no haya realizado ningún tipo de autocrítica, especialmente en el terreno del déficit que tiene la provincia y que pone en peligro el funcionamiento a pleno de los tres poderes del Estado”, explicó.

La legisladora agregó que “El gobernador mencionó que no generó la deuda pero puso en valor la renegociación de la deuda aunque nosotros creemos que los resultados no fueron todo lo beneficioso que manifestó. Además la provincia sigue endeudándose con la emisión de Letras casi todos los meses y queremos saber de dónde salieron los fondos para pagar una parte de la deuda con los estatales”.

Baskovc indicó que “La provincia tiene en el primer trimestre un déficit de casi 5.000 millones de pesos y eso equivale a una masa salarial, por eso decimos que se debe hacer una autocrítica y ver cómo se sale del pago escalonado que es muy perjudicial para los trabajadores del Estado”.

Finalmente sostuvo que “Hemos obtenido algo de información sobre la deuda, siempre es escasa porque es incompleta, pero la renegociación no fue buena para la provincia y aún tenemos pendiente contar con más información”.

La nota: