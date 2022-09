Barrancos: “Se trata de hostilizar a Cristina como cuadro político histórico y mujer”

Dora Barrancos, socióloga e investigadora feminista, manifestó a LU4 “Estoy muy emocionada por esta consideración de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con el reconocimiento Honoris Causa y me gustaría agradecer muchísimo a Edda Crespo y a todo el grupo de la Facultad de Humanidades que tuvieron la gracia de indicar mi nombre”.

En su paso por la Feria del Libro expresó que “Con luchas muy propias por el reconocimiento del propio papel que jugamos las mujeres y en el caso de Lidia Blanco me sorprendió muchísimo por su doble papel, como mujer y por su profesión de enfermera.

En ese sentido destacó que “Estamos un tiempo de vértigos de derechos para aquellos no los tienen y nadie puede sentirse por los avances en la paridad y los logros de los feminismos de todos los colores; por eso es muy importante lo que esta haciendo la Universidad en la Feria del Libro con la ESI es muy importante y debe ser emulada en otros lugares”.

