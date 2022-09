Bargas: “Pasamos la peor tormenta desde el 2017 y las obras funcionaron”

Miguel Bargas, coordinador Defensa Civil Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 que “Se trató de minimizar los riesgos para que escurra el agua de esta tormenta que fue la segunda más importante en la ciudad, después de la que se produjo en el 2017, precipitando 138,4 mm y es una cantidad muy importante de agua porque el histórico anual ronda entre 86 y 120 mm”.

El funcionario afirmó que “Esto tiene mucho que ver con el calentamiento global y es un problema mundial, ya que 32 ciudades de distintos lugares del planeta han sufrido situaciones similares”.

“Tenemos cinco familias evacuadas y estamos efectuando un relevamiento para detectar y solucionar los lugares que están afectados y que no podíamos ingresar en la jornada de ayer. Entregamos 300 cortes de nylon desde Defensa Civil y después vamos a contabilizar todos los que se entregaron además en los barrios”, relató Vargas.

Finalmente resaltó que “Las obras que se han encarado desde el Municipio, algunas que están en pleno proceso, han dado un resultado que permitió que esto no sea una nueva catástrofe. Eso nos permitió que con las obras no terminadas podamos enfrentar este tipo de lluvias, pero cuando se terminen todas las obras estaremos en muchas mejores condiciones para evitar los efectos como los del 2017”.