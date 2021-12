Banfi llegó al STJ: “Es muy importante avanzar sobre las nuevas perspectivas”

Camila Banfi, abogada designada en Superior Tribunal de Justicia de Chubut, manifestó a LU4 su satisfacción ante el nombramiento en el máximo ámbito de la Justicia provincial y las tareas futuras a llevar adelante.

“La verdad es que fue un día de mucha emoción y presentarme en la Legislatura ante los diputados. Me sentí muy cómoda y fue una experiencia única para hablarle a nuestros representantes de nuestro trabajo”, indicó.

Luego agregó que “El rol del fiscal dentro de nuestro sistema acusatorio es muy activo, esto también hace que seamos los fiscales quienes estamos de cara visible con la gente y en casi todas las instancias del proceso”.

Banfi sostuvo que “Debo decir que no soy de un perfil clásico o tradicional, porque para mí es muy importante avanzar sobre las nuevas perspectivas y ni que hablar en el la perspectiva de género, sumando lo de las nuevas tecnologías que no obligan a actualizarnos y modificar algunas cuestiones para ponerlas a disposición de la comunidad”.

La flamante ministra en el STJ resaltó que “Dos mujeres en el Superior Tribunal Justicia le da otra impronta, a mí me gustaría que existiera la paridad pero para eso hay que modificar en el futuro; pero ahora son espacios que se ganan y luchas por las que tenemos que continuar”.