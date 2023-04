Banco Nación alerta de estafas con falsos sorteos: cómo detectarlas

Las estafas virtuales o telefónicas están a la orden del día, por eso es importante estar alerta y siempre seguir los canales oficiales para realizar consultas o cualquier operación bancaria.

Se trata de un link sobre un falso sorteo enviado a través de la red social whastapp, que lleva a una página china (.cn) en la cual se debe responder a una encuesta sobre la empresa.

Debajo de las preguntas, que se presentan con opciones, hay varios comentarios de perfiles falsos que aseguran haber cobrado el dinero y recomiendan seguir las instrucciones.

Desde la entidad, recomendaron no ingresar en el link, no responder y por supuesto no compartir información sobre cuentas bancarias ni claves. Desde las entidades bancarias no se envían links a través de las redes sociales ni se hacen consultas o llamados telefónicos.

Ante cualquier duda hay que consultar al número 0810-666-4444, chequear información en la página oficial del banco que es www.bna.com.ar o acercarse a la sede, ubicada en Belgrano 115 de Alta Gracia.

A continuación, la entidad da una serie de consejos de seguridad:

-Chequeá estar hablando con una cuenta oficial en redes sociales.

-No compartas tus claves o datos confidenciales con extraños.

-El Banco nunca iniciará un contacto o conversación por privado.

-El Banco nunca pedirá claves ni contraseñas para ayudarte.

-El Banco nunca te contactará por WhatsApp.

-Reportá y bloqueá cualquier contacto sospechoso.