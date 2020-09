Balochi reclamó camas de terapia y obras en el hospital local

“Hemos ido transitando un camino bastante complejo llegando a la declaración de la transmisión comunitaria por conglomerado, aunque todavía se pueden identificar los casos se siguen sumando contagios. Ayer tuvimos 20 casos y suman un total de 112 casos en la ciudad”, indicó el jefe comunal.

Balochi relató que “Vino el viceministro de Salud y la titular del Área Programática Sur donde charlamos la necesidad que tenemos para que los sarmientinos puedan tener acceso a las terapias intensivas, pero necesitamos que el sistema nos garantice la atención en una terapia”.

El intendente sarmientino sostuvo que “También planteamos la necesidad de que se termine la obra del hospital, para contar con una infraestructura subzonal con la independencia necesaria del Área Programática Sur porque somos una comunidad bastante grande y recibimos la demanda de las otras localidades de la zona. No tenemos terapias y no podemos brindarle un respirador para quienes lo necesitan”.

Luego reconoció que “El viceministro nos trajo un respirador pero no contamos con el personal para que lo pueda operar. Agradecemos la llegada de esta tecnología con la entrega de un segundo respirador pero no contamos con una terapia y no estamos en condiciones de llevar a cabo las tareas necesarias para estos pacientes”.

Finalmente, Balochi reveló que “Le hemos pedido al secretario general del sindicato petrolero, Jorge Ávila, que nos posibilite el uso de un centro de atención que ellos tienen en la ciudad y que en algún momento funcionó como un centro de salud para darle atención a pacientes leves que puedan necesitar oxígeno”.

La nota:

