Balochi: “No vamos a tolerar la represión en Sarmiento”

“Hay poca colaboración para que haga un mejor ánimo de quienes tienen responsabilidades políticas. Ayer un grupo de trabajadores viales estaban manifestándose pacíficamente en el portal de la ciudad y fueron reprimidos en horas de la mañana, algo que no vamos a tolerar que suceda en Sarmiento”, afirmó Balochi.

Tras aclarar la decisión política de reprimir a los viales no le fue comunicada y tampoco lo involucra, el jefe comunal indicó que “Nadie se ha comunicado ni nos informaron cuáles fueron los motivos de esta decisión, que no se ha dado ni siquiera en los momentos de mayor tensión social. Esto nos sorprendió y así estamos en esta Chubut”.

Luego indicó que “Estuvimos el día anterior dialogando con los trabajadores y entendemos el reclamo, nos parece que una persona que no cobra durante más de dos meses y seguramente no se va quedar de brazo cruzados en su casa; pero después de lo que pasó con la protesta nadie da la cara, ni el ministro de Seguridad ni nadie del gobierno”.

En cuanto el tema de la pandemia, indicó que “Vienen a la localidad equipamiento nacional para hacer el Plan Detectar Municipal, por eso hemos comprado muchos kits de detección para poder cambiar la estrategia. Ayer supimos que hemos amesetado la curva de contagios”.

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/BALOCHI-16-10-2020-online-audio-converter.com_.mp3