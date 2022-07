Balochi desmintió frenar y condicionar la repotenciación del acueducto

Sebastián Balochi, intendente de Sarmiento, en diálogo con LU4, refutó los dichos de Cristóbal López sobre las demoras e impedimentos sobre la obra de repotenciación del acueducto.

“La obra no esta parada por la Municipalidad de Sarmiento o del capricho de nadie, sino que estuvo parada durante los cuatro años de gobierno de Macri y en los que yo no estaba al frente del Municipio. En ese momento se proyecto cambiar la traza original del acueducto y que atravesará nuestra ciudad, por eso pedimos que se redireccione”, aseguró.

El jefe comunal agregó que “Tuve una reunión con Cristóbal López y nos encontramos en el Municipio. Lamento algunos titulares que no contribuyen a los intereses que tiene esta región. Tenía la expectativa que esto pueda canalizarse de forma positiva, pero entiendo los intereses de todos los sectores, aunque yo tengo que defender los de mi ciudad”.

“Esta es una obra compleja desde su arranque en el 2012 y cuando Sarmiento fue inconsulta, tanto en la obra de repotenciación como con la planta de osmosis inversa en Caleta Olivia, más allá que nuestra ciudad tiene los mismos problemas que todas las demás”, expresó.

Balochi sostuvo que “No estamos para generar problema y cuando reclamamos la Línea de 132 es porque resulta necesaria para que funcione la obra de la repotenciación, aunque también debemos decir que esa no será la solución final al problema del agua en Comodoro”.

Finalmente resaltó que “Nadie mira que el Lago Muster esta una situación de crisis importante, con una retracción de 200 metros en la costa y no alcanza los niveles necesarios; y es esto lo que debe preocuparnos de sobre manera y todos debemos aportar un granito de arena a las soluciones necesarias”.