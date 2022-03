Balochi cuestionó el embargo de la SCPL

Sebastián Balochi, intendente de Sarmiento, indicó a LU4 sus cuestionamientos hacia la Cooperativa por el embrago de 8 millones de pesos para el Municipio y la obra de repotenciación del acueducto.

“La crisis hídrica que sufre la región y que se siente fuertemente en nuestro valle no estuvo ajeno por su relevancia, porque la situación es muy crítica y se puede ver claramente la bajante del espejo de agua en el Lago Muster”, expresó.

“Esta decisión de la Cooperativa nos ha sorprendido en el marco de los cuestionamientos de la obra de repotenciación del acueducto, en medio del embargo de las cuentas municipales por el valor de 8 millones de pesos por parte de la SCPL”, agregó.

Balochi remarcó que “Nunca se presentó el proyecto integral de la obra de repotenciación desde el 2012 y nosotros la conocemos, apenas sabemos un poco en base a las conversaciones y en base a la crisis de la cuenca hídrica tenemos una preocupación especial”.

“Para nosotros esta obra es un parche más y no una solución definitiva para el problema hídrico y para Comodoro Rivadavia, por eso nos preguntamos cuáles son las obras complementarias que se piensan hacer no solamente referidas al tema del acueducto sino también las de abastecimiento eléctrico que no va a alcanzar para abastecer a Sarmiento y al acueducto”, sentenció.

En ese marco sostuvo que “Le vamos a pedir al Gobierno provincial que haya un manejo compartido de la planta potabilizadora y el acueducto entre el Municipio de Sarmiento y la SCPL. Debemos trabajar de manera unificada en la sustentabilidad del recurso”.

Finalmente anticipó que “Lamentamos sufrir un embargo de la Cooperativa porque se trata de pueblos hermanos, pero no entendemos la actitud de la SCPL y mucho más sabiendo que nunca hemos cobrado el canon por el recorrido del acueducto y que el Municipio nunca cobró. Le vamos a pedir a los sarmientinos que nos acompañen con la firma de un petitorio, con la menor conflictividad posible, pero sabiendo que esta obra no es la solución definitiva a los problemas del agua”.