Balochi catalogó de “descocado” e “inoportuno” al proyecto de López por las regalías

Sebastián Balochi, intendente de Sarmiento, expresó a LU4 se rechazo al proyecto del diputado Sebastián López y manifestó “debemos ver qué se hace con el 84% restante que administra el Gobierno provincial y ampliar la base coparticipable”.

“Me parece inoportuno el proyecto del diputado López y siempre sucede en el marco de los procesos electorales. La discusión no es cómo se distribuye el 16% que reciben hoy en día los Municipios, sino qué se hace con el 84% restante que administra el Gobierno provincial y ampliar la base coparticipable”, explicó.

El jefe comunal agregó que “En esta pandemia los municipios nos hicimos cargo de muchas tareas y aportes necesarios, mientras que los recursos que se reciben son escasos, por eso aspiramos a que sean más recursos para Sarmiento y no menos como se propone”.

Para Balochi “Esta discusión se puede iniciar cuando las cuentas de la provincia estén ordenadas y no como ahora que están en crisis y muy impactadas por la de deuda y otras finalidades; por eso me parece una idea descocada”.

Luego indicó que “Después de esta pandemia lo que tenemos que discutir es una ley de inversiones, de desarrollo estructural de cada una de las regiones a nivel productivo y así poder ir definiendo de qué vamos a vivir cada una de las regiones más allá de lo estrictamente petrolero”