Balcón: “La nueva ley viene a resolver muchos problemas para las personas con SIDA»

Mirta Balcón, integrante de la Fundación Convivir, señaló a LU4 que “Hace 11 años que estamos que se apruebe la nueva ley y por fin esta vez se aprobó, ahora esperamos la reglamentación del Poder Ejecutivo y su extensión en los Municipios”.

En ese marco indicó que “En un solo mes están muriendo 15 personas a consecuencia del SIDA en el país y esto sucede porque no ha sido tema principal de la agenda durante muchos años, por eso esta ley viene a solucionar buena parte de esos problemas y especialmente lo económico”.

“Muchos enfermos de SIDA no pueden conseguir o mantener sus trabajos cuando la empresa se entera del diagnóstico y eso ahora estará penado por la ley, aplicando sanciones a las personas con VIH”, agregó.

La representante de Convivir resaltó que “También se implementarán las pensiones no contributivas para las personas enfermas que no puedan acceder a un trabajo. Lo otro importantes que se cambió el régimen jubilatorio pudiendo jubilarnos con 50 años de edad, 20 de aportes y 10 años como mínimo en la toma de medicamentos porque los retrovirales perjudican nuestro organismo”.

Finalmente resaltó que “Otro dato importante es que la ley contempla la cobertura de obras sociales, como así también la investigación y la producción de los medicamentos en el ámbito nacional; principalmente en el sector pediátrico. Asimismo es importante tener en cuenta que las mujeres pueden solicitar un parto natural si la enfermedad es indetectable”.