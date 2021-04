Bajaron los testeos en el Plan Detectar

Claudia Lázaro, responsable del Plan Detectar en Comodoro Rivadavia, indicó a La Posta Comodorense que la cantidad de testeos descendió a 100 atenciones diarias y la positividad de las PCR se mantiene estable en el 30%.

“La semana pasada disminuyó la cantidad de personas y creemos que una parte se explica porque no estamos testeando a la gente que necesita el hisopado para viajar. De 150 se descendió a 100 concurrentes y es una baja importante”, expresó.

Lázaro agregó que “En el Plan Detectar sólo atendemos a personas con sintomatología y no recibimos gente que no corresponde que les hagamos el test. Los PCR nos están dando un 30% de positividad y es un porcentaje moderado, habiendo pasado del 10% en semanas anteriores y ahora nos mantenemos estables”.

Luego indicó que “Hoy en día hay mucha gente que se viene a testear porque tiene los síntomas típicos de la época invernal. Eso no esta mal porque para eso esta el Plan Detectar y sirve para determinar si se esta infectado o se trata solo de un resfrío”.

Finalmente remarcó que “Vamos a intentar cambiar de lugar de atención del Plan Detectar hacia un lugar más céntrico y se esta evaluando si se traslada a La Rural para facilitar las consultas, pero eso será posiblemente desde mayo”.

La nota: