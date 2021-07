Reclamo por la audiencia de Bajada de Los Palitos

Cristian Albornoz, referente del grupo de vecinos que se oponen al loteo de Bajada de Los Palitos, expresó hoy sus críticas por la forma en la que se está manejando la audiencia púbica que, para debatir el proyecto, se realizará este viernes.

Ya hay 99 inscriptos, pero a muchos de ellos les están impidiendo la participación.

«La Bajada de los Palitos es nuestra última playa de arena sin descarga de efluentes cloacales directos al mar, declarada como Patrimonio Natural y Paisajístico de nuestra ciudad.

Además de representar una valiosa zona, patrimonio cultural de los vecinos y no exclusividad de algunos, queremos destacar sobre el Área Natural Protegida Punta Marqués, que ya existe un pedido de ampliación.

Dicho pedido se debe a la favorable evolución del Área que tras años de protección, resaltamos tras años de protección, vio multiplicada sus especies y la cantidad de lobos que pasó de trescientos a más de tres mil, hecho que no puede desestimarse», resumieron.

«Sabemos del evidente rechazo por parte de la mayoría de la sociedad al megaproyecto planeado en las playas Bajada de los palitos y que la audiencia pública arranca con muchísimas irregularidades tales como: inscripción presencial, siendo que las exposiciones serán on line, solo participan los vecinos de Comodoro Rivadavia, el material se entrega en CD algo obsoleto, no se informó en qué plataforma se va a realizar, no se informó que pasa si a alguien se le corta la señal, como se inscribe alguien si está aislado por COVID, esta convocatoria se realiza en pleno receso invernal, en receso judicial, la inscripción es un horario laboral», agregaron a las críticas por el sistema y mecanismo utilizado para la audiencia.