Ayala descartó intervención en el conflicto de Seguridad

Cristian Ayala, secretario de Trabajo de Chubut, indicó a LU4 que su área no tiene intervención en el conflicto de los trabajadores del rubro de la Seguridad, los que amenazan con tomar la playa de tanques en Kilómetro 3.

“Formalmente no tuvimos ninguna presentación del sector y el tema nos excede siendo competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación”, relató y agregó que “Cualquier conflicto laboral que se produzca en la provincia de Chubut tenemos un marco para facilitar las herramientas para solucionarlo, realizando conciliaciones entre las partes”.

En cuanto a la situación de estatales provinciales, sostuvo que “Los trabajadores del sector de la Salud vienen recibiendo sus haberes en el marco de los acuerdos firmados, pero los que conforman el SiSaP no han suscripto el acta y están manifestando el desacuerdo con ese tema”.

Finalmente remarcó que “No tuvimos ningún requerimiento de las partes para que tengamos que intervenir, mientras se están pagando los rubros acordados y queda pendiente es la deuda generada por el pago fuera de término de las actualizaciones de los salariaos”.