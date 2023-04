Ávila y Vidal impulsan la reparación histórica de la Cuenca

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado el Chubut, planteó que es posible una alianza con el SER “para defender la Cuenca”, marco en el que señaló esta tarde que “hay que buscar la unidad y dejar de pelear por intereses para ver a quién le va mejor, si a Chubut o a Santa Cruz”.

“La Cuenca del Golfo San Jorge es una sola. Si trabajamos unidos, podemos sacar esto adelante”, dijo Jorge Ávila desde la localidad santacruceña de Pico Truncado, donde acompañó el acto convocado por su par del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Acompañado por miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución, ‘Loma’ indicó que esta alianza se esboza a partir de que “siempre se habla desde la política y después no se concreta, y a nosotros nos interesa poder darle trabajo a la gente, trabajando siempre fuerte para darle prosperidad, de ahí que vemos la oportunidad de hacer una alianza con el SER”.

En el encuentro con Vidal para defender la Cuenca, el líder sindicalista destacó que, principalmente, “hay que buscar la unidad, dejar de pelear por intereses de a quién le va mejor, si a Chubut o a Santa Cruz. La Cuenca es una sola y la tenemos que defender entre todos. Tanto una provincia como la otra tienen diputados, gobernadores; entonces si nos ponemos a trabajar unidos y en serio, podemos sacarla adelante, demostrar que estamos en condiciones de pelearle a cualquiera porque después de 100 años de historia tenemos compromiso y debemos buscar la continuidad para nuestra gente”.

“Más que nada es el compromiso del que siempre se habla en la política y después no se concreta, porque te dejan abandonado y es lo que pasa hoy en día donde se puede presionar a las Operadoras, la pregunta es quién toma la posta para hacerlo. El Sindicato dice que si se quieren ir se vayan, que a nosotros no nos interesa. Sí, nos importa que venga alguien que quiera hacerlo y le quiera dar trabajo a nuestra gente”, analizó.

“A nosotros esto nos da la oportunidad de hacer una alianza y esta alianza hay que reconocer que ha empezado con él (Vidal), y nosotros lo vamos a acompañar del otro lado de la Cuenca del Golfo San Jorge”, concluyó.

Un antes y un después

Por su parte el anfitrión remarcó que ambas provincias están en una situación críticas porque “no funciona la Educación, no tenemos agua que es un recurso básico y fundamental y la Salud deja mucho que desear en cuanto al funcionamiento del sistema, y si la clase política ha fracasado, es el momento de que los Trabajadores también tomemos cartas en el asunto y ocupemos lugares donde se tienen que tomar decisiones en beneficio del colectivo y no solamente de un sector minúsculo”.

“Lo de hoy marca un antes y un después, es muy importante que el sector empresarial y la clase política entiendan que a la Cuenca del Golfo San Jorge hay que defenderla, porque no solamente es el sector privado más importante y por todo lo que genera, sino porque también es parte de la garantía de un futuro posible con mejor calidad de vida para cada uno de los habitantes de ambas provincias”, determinó Vidal.

El acuerdo

El documento firmado por ambos secretarios generales indica que “los representantes de los Trabajadores Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, manifestamos una profunda preocupación por la grave crisis que atraviesa la actividad debido a la falta de inversiones”

“En este contexto, los abajo firmantes renovamos el compromiso de seguir trabajando en la política gremial y partidaria, para defender la actividad Petrolera, los salarios de los Trabajadores y el bienestar de sus familias en ambas provincias”, prosigue.

Y agrega que “el compromiso adquirido por los representantes de los Trabajadores Petroleros es crucial en un momento en que la actividad se encuentra en una situación crítica. La falta de inversiones ha afectado a la producción de Petróleo y Gas, generando incertidumbre sobre el futuro de la Industria y la estabilidad laboral de los Trabajadores”.

“Es necesario destacar la importancia de la Actividad Petrolera para el desarrollo económico de las provincias de Chubut y Santa Cruz y, por ello, trabajaremos en conjunto para lograr una auténtica Reparación Histórica para la Cuenca”, cierra lo rubricado.