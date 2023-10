Ávila: “Vinimos para cambiar la historia y tener el rol que merecemos dentro de la Patagonia”

Ese fue el mensaje de Jorge Ávila, Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, al participar del acto de cierre de campaña en la región de la candidata a Presidente de la Nación, Patricia Bullrich, realizado esta tarde en el loteo Petrolero del Kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia. Participaron el Gobernador electo, Ignacio Torres, legisladores nacionales, provinciales y referentes de Juntos por el Cambio en toda la Patagonia.

Ávila participó del acto proselitista en el marco de la visita de Bullrich a la ciudad, donde compartieron agenda en el marco de su candidatura a la diputación nacional, acto del que participó también la Diputada Nacional Ana Clara Romero, entre otros importantes dirigentes, además de miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución.

En su discurso, el líder sindicalista habló sobre la lucha por los derechos de los trabajadores y destacó la importancia de elegir a Bullrich como Presidente para transformar la Patagonia, agradeciendo la presencia de Trabajadores y referentes de empresas, pidiendo su apoyo en las elecciones del 22 de octubre próximo.

‘Loma’ destacó “a todos los que ponen el hombro cada día para construir Trabajo, para lograr más empleo, y construir una puerta grande para la provincia de Chubut, pensando en una Cuenca Madura como la nuestra, que le hemos dado riqueza a este país durante más de 100 años, y que después, por distintas razones políticas, terminamos quedando fuera de las inversiones”.

“Siempre nos convencimos de que había que ir por algo mejor, que nos devolviera la dignidad, y que nos permitiera luchar a todos los Trabajadores. Por eso estamos acá, para acompañar un proyecto nuevo, candidatos que van a pelear lo que nosotros sentimos que hay que pelear”, determinó.

Y agregó que “el impuesto a las Ganancias ya no lo teníamos que haber pagado desde hace tiempo con este 12% de inflación mensual. Son méritos que este Sindicato hizo, porque lo fuimos a pelear, nos enojamos, y hasta hicimos un paro por eso. Son logros que han nacido desde acá, batallas que hemos tenido nosotros, y eso lo saben todos los Trabajadores”.

“Quiero agradecerle a Patricia que venga a Comodoro Rivadavia, que nos regale un día de democracia, y nos dé la oportunidad de poder plantearle las necesidades que tenemos, pero también de demostrarle que este es un pueblo generoso, orgulloso, que sabe defender sus derechos, y que no los vamos a entregar, nunca nos vamos a rendir ni a bajar los brazos, porque nunca no lo hicimos”, enfatizó Ávila.

Asimismo, agradeció a Torres “porque me ayudó a conocer la provincia, me llevó a lugares que no había visitado, y entendí un montón de cosas que creí que las habíamos perdido, muchas veces por estar acá y no mirar lo que está al lado, y hoy que lo hemos visto, que hemos recorrido, entendemos que hay necesidades enormes en todos lados, que es un país golpeado, que necesita más democracia, pero también necesita más justicia social”.

“Todos tenemos una sola bandera, que es el Trabajo, lo que nos da la dignidad, la posibilidad de salir adelante. Con este nuevo Yacimiento que dicen que va a ser Maduro, ojalá hayan tomado la Ley que nosotros escribimos para cambiarla, y no dejarlos que hagan lo que quieran. Para eso tenemos diputados nacionales, como Ana Clara y los legisladores que nos acompañan, para que veamos qué es lo que dice, si estamos protegidos, y si es verdad que nos van a dar una mano, si tenemos el derecho, como ellos dicen o no, de defender nuestra tierra”, analizó.

El titular del Gremio más poderoso de la región expresó su agradecimiento “a todos los Petroleros, decirles que Patricia va a ser la Presidente de los argentinos, no tengo ninguna duda de eso. Va a llegar al poder, y nosotros vamos a poder decir lo que tuvimos en este acto, que vinimos para cambiar la historia, para tener de verdad un rol dentro de la Patagonia, y sé la importancia de que lo merecemos”.

“Quiero pedirles que vayamos con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con todos los jóvenes. Hay que cambiar el voto, hay que transformar la Patagonia, y para eso necesitamos gobernar nosotros, a Patricia Bullrich como Presidente. Necesitamos poner el hombro, y acompañar”, concluyó.