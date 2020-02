Avila valoró la nueva ley de hidrocarburos nacional para buscar nuevos yacimientos

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Avila señaló que “A días de que la Ley de Hidrocarburos termine en el Congreso, hicimos con el presidente Alberto Fernández un recorrido por todos los temas, algunos que salieron positivos y otros que no como el de YPF que tiene un bajo nivel de inversión que en la ciudad pone en riesgo mucho puestos de trabajo; pero con mucho compromiso y trabajo estamos logrando mantener la actividad”.

Luego del cónclave con el primer mandatario, indicó que “queremos ser parte de una ley que nos contenga y nos proteja para sumar nuevos yacimientos porque los nuestros empiezan a ser maduros y necesitamos encontrar nuevos reservorios”.

Tras subrayar que tuvo reuniones con varios legisladores nacional pero que no pudieron hacerlo por este tema con los que representan a Chubut, Avila le apuntó a los diputados y senadores de la provincia y expresó que “en Chubut parece que los legisladores se dedican a otra cosa y no a los intereses de la ciudad y la provincia, cada va por lo que cree que le conviene más y no se dan cuenta que en el medio hay un montón de gente”.

No conforme con las críticas esbozadas, volvió a la carga y dijo que “se trata de una ley petrolera que nos involucra a todos, por eso hemos hablado con funcionarios y legisladores nacionales, pero se ve que los de Chubut están de vacaciones y a ellos parece que este tema no les interesa”.

El referente petrolero explicó que “hemos planteado que se tenga en consideración que en Chubut tenemos un petróleo duro y cuando se pone una retención el nuestro se ve afectado por las penalizaciones; eso hace que las inversiones se hagan más difíciles cuando el precio del petróleo baja a nivel internacional”.

Finalmente puso en valor las futuras inversiones que se deberían generar en la provincia y lo justificó diciendo que “aquellas operadoras que en Chubut se arriesguen a buscar petróleo no convencional o realicen nuevos yacimientos tendrán los mismos beneficios que tiene Vaca Muerta, por eso cuando salga la ley habrá que sentarse con la operadoras para ver cómo vamos a seguir para adelante en la búsqueda de nuevos reservorios”.