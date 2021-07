Avila: “Tenemos que salir a defender nuestra Cuenca contra la nueva Ley de Hidrocarburos”

Jorge Ávila, Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, aseguró esta tarde que el avance del proyecto presentado ayer por funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación a los sindicatos y que relega a la exploración convencional, será un tema a resolver por parte del poder político de la Provincia y que, de ser necesario, la Institución se movilizará para defender los intereses de la Cuenca.

“Ese es uno de los problemas que se avecinan pronto, y vamos a enfrentarlo con todos los trabajadores a la cabeza, que seguramente vamos a salir a la calle, porque con la nueva Ley Petrolera que se quiere mandar al Congreso de la Nación, se está beneficiando un solo yacimiento que es Vaca Muerta y a los demás se los está dejando abandonados”, analizó Avila.

E indicó que “si miramos la inversión que estamos teniendo hoy en Pan American y la que han hecho otras operadoras en otros lugares, y miramos la desinversión que ha hecho YPF en Comodoro Rivadavia, tenemos que decir que tenemos que salir a defender nuestra Cuenca, nuestros Yacimientos; y para hacerlo tenemos que tener seguro que vamos a poder defender el empleo y que vamos a poder trabajar con seguridad, es lo primero que tenemos que hacer”.

“El tema también pasa nuevamente por esta Ley y el alerta de la Cuenca del Golfo San Jorge es para que tenga la misma competitividad y los mismos incentivos el Petróleo Convencional y no que solamente se ponga la mirada en el No Convencional y en Vaca Muerta; hacer una Ley en la que se metan todas las provincias adentro, sin faltarle el respeto a los Yacimientos que le han dado Petróleo durante más de 100 años a la República Argentina”, manifestó.

Ávila remarcó que “también hay que mirar que hay Trabajadores que se han jubilado o se están por jubilar, y otros que tenemos trabajando en la actualidad, que tenemos que intentar que algún día se jubilen, y la única manera de hacerlo es defendiendo la inversión. Si no lo hacemos, vamos a cometer errores como cuando se vendió YPF que después lo fuimos a buscar nuevamente para devolverlo al Estado”.

“Eso es lo que no podemos permitir, por más que YPF sea favorecida por los aportes que tiene Neuquén, no podemos permitir que la inversión de los que vinieron a invertir en la región, quedé tirada y abandonada, y perdamos el trabajo por no saber defenderlo. Entonces, antes de que salga la Ley, seguramente iremos a convocar y vamos a movilizar a nuestra gente”, determinó.

El dirigente Petrolero afirmó que van a hablar con todos los actores antes de que se envíe al Congreso “porque todavía no tenemos la Ley en la mano, no te dicen dónde, ni cómo lo van a hacer, pero solamente basta mirar la inversión: son 1.000 millones de dólares que puso YPF para Vaca Muerta contra los 160 millones que puso en Comodoro, por lo que dentro de poco podríamos tener una enorme cantidad de gente sin trabajo, en la casa, porque no los podemos sacar a trabajar”.

“Esa es nuestra realidad. Si uno deja que eso siga cayendo y que la inversión se termine, vamos a correr riesgos nosotros mismos; no es algo que estamos inventando sino que la misma Ley está en favoreciendo enormemente a un Yacimiento como Vaca Muerta y no a uno que le ha dado riquezas por más de 100 años a la Industria Argentina desde el Petróleo”, sostuvo.

Exigencia al poder político

Ávila señaló que “esta no va a ser la excepción y vamos a salir a defender a nuestros Trabajadores. No vamos a dejar que nuestros diputados y senadores, tampoco gobernadores o intendentes salgan a acompañar esta Ley. Vamos a intervenir directamente para que la Ley en las condiciones como está hoy, no sea aprobada”, insistió Ávila.

Finalmente, consideró que “nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo porque lo han hecho durante más de 100 años, y si dejamos que se lleven la única riqueza que tenemos, los platos rotos los vamos a terminar pagando los Trabajadores, por lo tanto tenemos la obligación de pedirles a nuestros legisladores que se pongan a mirar la Ley, que dejen de pelear por las internas políticas y que se pongan a defender los intereses de los chubutenses, que es lo que queremos todos”.