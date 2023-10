Ávila: “Somos los únicos que podemos defender esta Cuenca”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y candidato a Diputado Nacional, señaló que “Somos garantía de estabilidad laboral y Paz Social, sabemos que tenemos un desafío una doble responsabilidad, porque esta inflación está matando el bolsillo de los Trabajadores”, y remarcó que vamos a acompañar a Patricia Bullrich, que no va a estar sola pero siempre estarán primero nuestros Trabajadores.

Jorge Ávila encabezó una multitudinaria Asamblea en el Yacimiento Manantiales Behr que opera YPF, donde junto a miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución recordó que, “por cuatro años no hubo contratos para nadie, y el primero que se firmó fue por un compromiso político, con Geovial. De ahí arrancamos a pelear los demás contratos, a sentarnos con varias empresas del sector para hablar de la Cuenca”.

“Nos plantamos firmes en la discusión de los contratos y logramos garantizar las fuentes laborales. El Trabajador necesita defender sus derechos, hoy tenemos un montón de desocupados en Comodoro que habían trabajado en la Industria y eso se debe a la desinversión. No todos los que se fueron se jubilaron, y mientras sigamos teniendo a esa gente afuera tendremos un problema como Trabajadores y como ciudad”, remarcó el líder sindical.

Ávila señaló que “me comprometo acá, alguien piensa que van a poder rifar YPF nuevamente, prometo que nunca voy a votar eso porque quiero que sea de Bandera Argentina, voy a defender lo que tengo que defender y a pelearme con quien sea, porque si algo tiene este Secretario General, es valor y coraje”.

“Cuando les vengo a pedir el voto, les vengo a pedir conciencia gremial y política, decirles dónde podemos defenderlos y cómo lo vamos a hacer. Sé las necesidades del resto, los pocos días de clases que tenemos, que hay que mejorar muchas cosas en la provincia que pasaron porque creímos que otros podían hacer nuestro trabajo, y lo hicieron mal”, determinó.

El titular del Gremio más poderoso de la región enfatizó que “También hay empresas grandes que hacen que este Yacimiento hoy tenga la producción que tiene, pero todo se lo deben a los trabajadores, a los que nos hemos comprometido a ayudar y a pelear, a mantener la Paz Social acá arriba, porque si la mantenemos es para cuidar nuestra fuente de Trabajo y nuestra Familia”, cerró.