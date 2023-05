Ávila se comprometió junto a Ana Clara a “generar nuevas fuentes de Trabajo y proteger a las PyMEs”

Así lo señaló el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, en las Asambleas realizadas hoy a las que concurrió acompañado de la Diputada Nacional y candidata a Intendente de Comodoro Rivadavia, las que se desarrollaron en los Yacimientos de Capex y Cerro Dragón, en el marco del Programa de Promoción para Cuencas Maduras que Romero impulsa en la Cámara Baja del Congreso.

Acompañado de miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución, Jorge Ávila se refirió allí en esos términos a la lucha por defender la Industria Petrolera en la provincia, mencionando además la importancia de mirar hacia el futuro y la necesidad de tomar medidas para proteger a los Trabajadores.

El líder sindicalista hizo referencia a que se sigue trabajando en la difícil situación de desinversión en el área que opera Tecpetrol, indicando que, asimismo, “en el resto de los Yacimientos la inversión también empieza a ser menor, y a haber menos Trabajo. Fuimos a Nación cuando se estaba por aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos o de reforma laboral para la Industria, probaron una cosa, bajaron candidatos, renunció el ministro y entonces eso no funcionó, lo que no nos dejó dar esa discusión, nos quedamos sin nada”, dijo sobre la situación en la Cuenca del Golfo San Jorge y el proyecto que encarna la candidatura de Romero a la intendencia comodorense.

Y agregó que “no fue solamente eso, en Chubut lo primero que hicieron fue echarnos, sacarnos del partido, cerrarnos las puertas, no quieren ninguna discusión Petrolera. Ahora van a hablar todos de Petróleo, producto de este cambio que hacemos nosotros para defender la Industria, van a hablar de eso. Los mismos que estaban en contra que son los que van a hablar ahora, van a salir a buscar votos y es lo que nosotros no podemos dejar que pase”.

“Por eso venimos acá, ponemos la cara, recorrer todos los lugares de Trabajo, Bases, Equipos e ir a presentar lo que creemos que es lo mejor para la defensa de Chubut. Tenemos herramientas para pelear. Somos un Yacimiento maduro, pero si nos dejan exportar el 100% del Petróleo, podemos traer más Equipos y más gente a trabajar”, analizó ‘Loma’.

En ese marco, expresó que “todos podemos hacer más, tenemos que pensar para adelante, mirar el futuro, lo que se viene. Por eso en este trabajo mancomunado, hablé con los dos candidatos a presidente, pero también hablé y pacté con (Ignacio) ‘Nacho’ Torres y con Ana Clara (Romero), que esto se va a discutir”.

“Es lo que venimos a hacer, porque viene ella, vengo yo, y la próxima va a venir ‘Nacho’, y vamos a poner todas las cosas en claro. Hay una discusión que tenemos que dar y lo vamos a hacer. Por eso hemos tomado la decisión de que si Neuquén sigue con su conflicto mañana, los vamos a acompañar, vamos a parar, porque si a ellos, que tienen mucho trabajo les están llevando trabajadores, fíjense lo que va a pasar acá”, determinó.

Ávila puso como ejemplo lo que costó sacar Equipos en la Cuenca, y remarcó que “en esto hay que tener las cuentas bien claras. Yo por eso hago la campaña, voy a recorrer, a trabajar a full, porque tengo un solo objetivo que es defenderlos desde donde esté: acá, en el peronismo, en Cambiemos, soy defensor de los Trabajadores, que son los que me trajeron acá y me pusieron a defender la Cuenca”.

“Mi deber, primero, es cumplir con ustedes”, dijo en el marco de una Asamblea en pleno Yacimiento. Y añadió: “no voy a permitir que se toque a los Trabajadores, pero esto no quiere decir que no tenga que votar leyes, lo voy a hacer, porque el país necesita salir adelante y yo voy a acompañar la salida del país”.

El titular del Gremio más poderoso de la región expresó que “esos compromisos son claros, contundentes y por eso voy a trabajar para que Torres sea el Gobernador y Ana Clara Intendente de Comodoro Rivadavia, porque los compromisos se cumplen y se respetan. Y yo los cumplo con todos”.

Finalmente, coincidió con Romero en que se debe frenar el declive de las Cuencas maduras, y que para ello hay que facilitar la importación de insumos en la región, además de agregar incentivos específicos para la Perforación de nuevos Pozos, como también poder exportar más sin cupos que limiten y perjudiquen a la Industria.