Ávila ratificó que los Petroleros pararán el 22 de marzo “en defensa de la Cuenca”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, confirmó la medida de fuerza, que será de carácter general, marco en el cual aseguró que “si se rompe la Paz Social, no va a ser por culpa nuestra”.

En la multitudinaria Asamblea convocada esta mañana en el acceso al Yacimiento El Tordillo que opera Tecpetrol, Jorge Ávila -acompañado por miembros de Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados de la Institución- anunció el paro de actividades para el miércoles 22 del corriente mes, debido a que unos 150 Trabajadores por Equipo quedarían sin actividad.

“Esta Asamblea es una forma de demostrar la cantidad de Trabajadores que tiene este Yacimiento, que ya se achicó en 2016 con 500 despidos en un solo día, y hoy es una base que debe tener 500 compañeros y la quieren seguir achicando, y ahí es cuando empiezan las preocupaciones”, señaló ‘Loma’, indicando que “esto es una muestra, que las Operadoras grandes vean que cada vez van quedando menos Trabajadores y cuando nos demos cuenta va a pasar lo que alguna vez hicieron otras operadoras abandonando los Yacimientos, entregándoselo así a la provincia”.

El líder sindicalista lamentó que “mandan a una Operadora que no tiene ganas de quedarse a hacer esto, querer parar Equipos, hacer movilizaciones y esto va a generar una discusión, no con nosotros que hoy no podemos marcar el paso de la inflación, lo tienen que hacer otros sindicatos más fuertes como en este caso Neuquén. Nosotros vamos a acompañar, pero expondremos nuestra situación en los términos legales que tenemos que hacerlo, y en eso ya hemos logrado una reunión con el Viceministro de Trabajo a nivel nacional, que es importante para nosotros para armar una carpeta para cuando nos reciba Sergio Massa, por es importante la reunión que está armando Mariano Arcioni”.

“La empresa no anunció bajar los Equipos. Lo que dijo es que va a paralizar las Operaciones por 90 días. Venimos de dos años de pandemia, el año de despidos donde casi se funde San Antonio, la gente pasó muchas miserias y hoy que tenía la oportunidad de recuperarse salarialmente, se encuentra con este parate y esta obligación de muchos Trabajadores contratados para este sistema que la empresa ahora no los va a mantener, porque va a despedir a todos los contratos que tiene”, analizó.

El titular del Gremio más poderoso de la región aseguró finalmente que “el paro se convocó para el 22 de marzo y hoy lo vamos a ratificar, llevamos 90 días de conversar con todo el mundo de esto. A los que no les interesa venir, nunca les interesamos y ya no van a venir. Recién empezamos una negociación donde estamos pidiendo una mesa con las Operadoras para arreglar una situación que al día de hoy estaba controlada”.