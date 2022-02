Ávila: “Queremos un 30% de aumento para los trabajadores que están en la base”

Jorge Ávila, secretario general del sindicato Petrolero de Chubut, manifestó a LU4 que “Si no hay solución vamos a seguir y profundizar las medidas de fuerza, vamos a esperar hoy y mañana veremos qué otras acciones tomar”.

El sindicalista explicó que “No pudimos avanzar en las negociaciones por los trabajadores que trabajan 8 horas en la base, donde el salario ha caído y eso es lo que tratamos de recuperar; así nos está pasando con YPF y Tecpetrol por los equipos que se pararon”.

“Debemos recordar hasta el año 2019 teníamos de casi 600 pozos anuales que se ponían a trabajar y de ahí fuimos en caída libre, hoy estamos en 222 pozos perforados en la Cuenca del Golfo San Jorge y eso hizo que muchos trabajadores no vuelvan al campo con los equipos a perforar”, agregó.

Ávila señaló que “Buscamos que la gente vuelva a la actividad y que se regularice el salario de los trabajadores que están en las bases y ganan entre 70 u 80.000 pesos mensuales. Tenemos cerca de 2.400 trabajadores que no están pudiendo subir al campo y 1.600 estarían en condiciones de comenzar a subir”.

Luego indicó que “No podemos tener trabajadores que tengan salarios menores a lo que cuesta una canasta familiar, o se mejora abriendo laburo o peleando una mejora salarial para estos compañeros y más con los precios a los que se encuentra el barril y no hicimos ningún paro. Por eso estamos exigiendo una mejora salarial del 25% al 30% para los trabajadores que están en las bases”.

Finalmente resaltó que “Para el resto de los petroleros tenemos acordado el 20% anticipado a febrero o marzo y el 10 de marzo se comenzaría a discutir la paritaria de 2022 y 2023, pero no pensamos dejar de lado este otro reclamo para los trabajadores en la base”.