Ávila planteó en la AOG Expo su visión para generar inversiones

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, tomó parte de la Argentina Oil & Gas Expo 2022. En ese marco, expuso los fundamentos de alerta que sostiene la dirigencia gremial en base al contexto nacional y mundial en torno a inversiones y el precio del barril de crudo.

Jorge Ávila compartió agenda con el Gobernador de la provincia, Mariano Arcioni y con el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; el Senador Nacional, Carlos Linares entre otros importantes actores del sector; en el marco de la XIII Argentina Oil & Gas Expo, que volvió a reunir de manera presencial a los referentes de los Hidrocarburos, y cuenta con la participación de más de 200 expositores.

“Participar de esta Expo a nosotros nos viene bien porque venimos a conocer y aprender para ver lo que va a ser el futuro de la Industria, y si podemos prendernos en una reconversión Petrolera cuando se busque Petróleo en el Mar y cuando se empiecen hacer exploraciones que permitan que estas tecnologías lleguen a la Patagonia. Eso sería lo ideal”, analizó el líder sindicalista.

Acompañado por el Tesorero de la Institución, Héctor Millar, ‘Loma’ agregó que “eso hoy no lo tenemos y hacemos fuerza para que suceda rápido y dentro de poco podamos tener un emprendimiento con alguna de las Operadoras de la provincia y empezar a buscar nuevos Yacimientos que nos den reservas, recursos y que haya mayor cantidad de Equipos para mantener los puestos de Trabajo”.

También comentó su punto de vista ante la necesidad del país de importar Gas: “esto se da por el contexto mundial, pero también se da en un contexto de que nunca en la Argentina se logra invertir, porque por un lado o el otro siempre hay alguien que va poniendo barreras, no te dejan perforar en el Mar, no te dejan buscar nuevos Yacimientos, entonces esas barreras las tenés que ir superando de a poco, y nos preguntamos ¿por qué, si todo el mundo lo hace, nosotros no lo podemos hacer?”.

“Ese es un gran desafío tanto político como energético para los argentinos; es un problema que tenemos que corregir entre todos en la región, no puede ser que haya hogares sin Gas en la Patagonia o que no tengan luz. En eso, si pusiéramos el hombro entre todos, podríamos salir adelante”, enfatizó.

Ley de Hidrocarburos

“No veo que pueda haber novedades en el Congreso en estos días, pero sí creo que hay que tratarla rápidamente, debe ser algo de necesidad y urgencia. Nos vendría bien tener una Ley que permita que la actividad vuelva a crecer y proyectarse, pero también que vengan inversiones para que podamos seguir produciendo”, determinó Ávila.

Y recordó que “con el barril, cómo está estamos bien. Hablo del precio internacional, pero el barril dentro de la Argentina con lo que cuesta, nos sirve por dos funcionalidades: la primera que cuando llegó a costar entre 19 y 20 dólares no se hubiesen sostenido las fuentes de Trabajo si no hubiera estado en un precio sostén de U$S 56, y hoy con un barril de U$S 100 no lo podría pagar nadie dentro del país, por eso tenemos que sostener ese equilibrio los Trabajadores de un lado, las operadoras de otro y el Gobierno proyectando para que las inversiones se cuiden y se protejan con trayendo más capital para poder producir mejor, esa sería la solución. Ahora, con todo lo que pasa en Argentina, es difícil hablar de eso y llevarlo a un mercado donde se pueda hacer realidad”, concluyó.