Ávila pidió un dólar permanente

“Venimos a traer un cambio con sinceridad para defender a la gente”, señaló este mediodía en Rawson el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, y candidato a Diputado nacional por la provincia, en el marco de las actividades de campaña compartidas con el Gobernador electo, el intendente de la capital provincial y el jefe comunal electo de Trelew, además de su compañera de fórmula, Fabiana Vázquez.

Jorge Ávila enfatizó esta tarde que “se busca traer nuevos cambios políticos, defender a los Trabajadores y a las familias de la Industria en la provincia de Chubut”, al tiempo que pidió por un dólar petrolero permanente y buscar mejorar la situación del sector de los Hidrocarburos; remarcando asimismo que la provincia tiene problemas económicos, especialmente en Salud y Educación.

‘Loma’ indicó que se espera que el nuevo Gobierno pueda resolver estos problemas y trabajar en conjunto con Nación, y mencionó la necesidad de mejorar la situación del interior de la provincia, consignando que existe preocupación por la deuda y la falta de recursos económicos actual, marco en el que estimó que el futuro Gobernador “enfrentará un desafío difícil”, pero que de igual modo “se buscará encontrar soluciones para el bienestar de los chubutenses”.

“Vamos a profundizar el cambio que comenzó el 30 de julio, con un claro mensaje para la gente de cómo vamos a trabajar, que es defender a los Trabajadores, a las familias de toda la Industria y nosotros tenemos mucho para agregar, defender las obras sociales. Principalmente, nuestro trabajo hoy en día es darle sinceridad a la gente y decirles que venimos a hacer un cambio y que ese cambio lo podemos producir entre todos”, analizó.

Junto al Gobernador electo, Ignacio ‘Nacho’ Torres, al intendente local, Damián Biss y al electo de Trelew, Gerardo Merino, Ávila y Vázquez en primer término recorrieron diferentes espacios de Rawson, arrancando por el municipio y la Fundación de la ciudad, para luego dirigirse a diferentes instituciones deportivas y barriales, a lo que sumaron una caminata por el centro trelewense, plano en el que subrayó que “en la provincia hay necesidades urgentes de resolver, y debemos trabajar porque hay con qué hacerlo, Chubut tiene ciudades importantes que pueden devolverle nuevos ingresos y nueva producción, que es lo que buscamos”, determinó.

En tal sentido, el líder sindicalista expresó que “la gente busca un país distinto con funcionarios comprometidos. Muchos gobernadores se han prestado al servicio del Gobierno nacional en los últimos años, lo que es un error porque este no nos ha devuelto lo que tenía que devolvernos y nos quedamos casi sin posibilidades de seguir buscando recursos”.

“Por eso este cambio que viene tiene que dar la oportunidad de que podamos conseguirlo y lograrlo. Y para eso hay que trabajar mucho, tenemos que mirar todo el interior de la provincia, no solamente las ciudades importantes, porque también tenemos un interior que está abandonado, que no puede ir a elecciones y les ponen intendentes a dedo”, comentó.

Ávila estableció finalmente que “todo eso también lleva un malestar en la gente y es lo que nosotros tenemos que cambiar, sobre todo el tema de Salud, Educación, donde estamos tan mal, como en el caso de Comodoro, y más para las ciudades que no pueden traer pediatras por ejemplo porque no los consiguen. Estamos lejos de una recuperación rápida y ahí es donde se necesita que Nación colabore”.