Ávila: “No veo ninguna buena expectativa para el 2022”

Jorge Ávila, secretario general reelecto del sindicato Petrolero Privados, señaló a LU4 que el panorama preocupante para industria petrolera de la provincia y lo que ha sido la pérdida de 2.000 puestos de trabajo en los últimos años.

“El trabajo de la unidad hizo que no hayan votado el 95% de los afiliados, eso nos pone contentos, pero nos genera desafíos porque el barril no esta tan bien en su precio y debemos generar trabajo; por eso vamos a hablar con el ministro (de Hidrocarburos) Martín Cerdá para ver como se va a reactivar la actividad o no”, expresó.

De manera alarmante anticipó que “No vi ninguna buena expectativa, hablé con todas las operadoras y ninguna tiene el presupuesto y dicen que lo definirán en marzo. Cada día estamos perdiendo mas legitimidad de trabajo porque una operadora que tiene un contrato por 40 años no le da un contrato a ninguna empresa de servicios por 4 o 5 años”.

Para el sindicalista, “La pandemia hoy esta terminando y tenemos que tener una actividad normal, pero no podemos seguir como hasta ahora y que un obrero haga de todo. Prefiero que se vuelva a la actividad y que la gente no ande sin trabajo por toda la ciudad”.

Ávila reconoció que “En el 2016 cuando las operadoras nos llamaron a firmar el acuerdo teníamos 10.600 trabajadores y hoy tenemos 8.146, es decir que perdimos 3.200 empleos y logramos jubilar solamente 900 nada más; eso implica que tenemos 2.000 trabajadores afuera”.

“Nosotros no le vamos a regalar nada a la industria ni a nadie, vamos a pelear todo lo que tengamos que pelear. Aguantamos la pandemia porque era una obligación y había que demostrar que estábamos capacitados, tenemos que hacer una férrea del empleo y no la vamos a abandonar porque las operadoras quieran estar mejor”, enfatizó.

Sobre la zonificación minera sostuvo que “Si los sindicatos estamos de acuerdo y hay intendentes que salen a frenarlo es claramente un tema político y hay que hacerse cargo, pensando en la gente y en la provincia de Chubut. No entiendo como un intendente con su ciudad empobrecida (haciendo alusión a Adrián Maderna) no pone a sus diputados a votar la zonificación”.