Avila: “Los yacimientos de Chubut son una alternativa inmediata para salir de la pandemia”

“El COVID-19 cambió todos los panoramas, por supuesto que el futuro de Argentina es Vaca Muerta pero el futuro inmediato para salir de esta pandemia y tener combustible rápido los yacimientos de Chubut son una alternativa inmediata”, comentó Avila.

En lo que respecta al precio sostén instrumentado por el Gobierno nacional, señaló que “El barril criollo todavía esta lejos de ser una herramienta fundamental para volver a tener actividad en los yacimientos, pero servirá para que cuando salgamos de esta situación las empresas sepan el horizonte que hay para producir. El petróleo siempre se maneja por consumo, pero al no haber el tránsito que había antes de la pandemia, la demanda ha bajado mucho y si no hay consumo no habrá mucho valor del barril”.

Para el dirigente sindical, “Es un buen acuerdo mirándolo hacia dentro de cinco o seis meses cuando la industria tenga oxígeno para respirar después de la pandemia”.

Avila sostuvo que “La teleconferencia sirvió para resolver muchos de los problemas que existían con las Pymes petroleras de la región. YPF ayudó mucho en estas negociaciones poniendo mucho esfuerzo para acordar el pago a muchas empresas, de a poco se va encontrando una solución al tema económico; pero la difícil situación no la tienen que pagar los trabajadores”.

Luego dijo que “Hasta el 31 de mayo estamos todos contenidos en un acuerdo que nos permite pensar que va a pasar a partir del primero de junio. Nosotros somos los primeros interesados en que vuelva la actividad, pero aunque se liberen ciertos aspecto de la circulación el problema es la demanda del petróleo porque se paralizó el mundo, las refinerías hoy no tienen más espacio para acumular el petróleo y los combustibles”.

Finalmente, el dirigente petrolero subrayó que “(Chubut) Somos una herramienta rápida para resurgir porque cualquier movimiento de consumo que se produzca, nuestra cuenca esta en mejores condiciones de activarse porque los costos de producción son mucho más bajos en Chubut que en Vaca Muerta, donde sale casi el doble”.

La nota: