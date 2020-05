Ávila: “Los Trabajadores estamos bien parados para superar la dura etapa que se viene”

En la videoconferencia se analizó la situación de la pequeña y mediana empresa en la Cuenca del Golfo San Jorge en el marco de las limitaciones propias de las prevenciones por la pandemia de Covid-19, donde enfatizó que seguirán trabajando todas las partes en conjunto para encontrar una salida a cada problemática que se presente.

Jorge Ávila, junto a su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, tomó parte del encuentro por videoconferencia mantenido ayer con el Gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, el Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, el Vicepresidente Ejecutivo de Upstream de la operadora de Bandera, Pablo Bizzotto y representantes de la Cámara que nuclea a las PyMEs de la región.

Ávila remarcó que la situación de las empresas de servicios es crítica porque muchas no han facturado: “esperemos que de a poco podamos empezar a tener alguna actividad. Estamos trabajando en un protocolo en forma conjunta con YPF para que si la actividad se llega a tener un movimiento podamos llevarla de la mejor manera posible adelante”, expresó.

“Creo que cada operadora tiene una situación distinta, pero todas trabajan con el mismo sentido: tratar de arreglar y de ayudar en esta situación compleja porque es muy complicado tener a tantos trabajadores en las casas y no poder facturar, ni mantener la maquinaria, vehículos un galpón o un taller; entonces todos tenemos que poner el hombro, principalmente las operadoras”, advirtió.

El líder sindicalista puso en valor como interlocutor a Bizzotto, el encargado de llevar las Relaciones Laborales de YPF a nivel nacional: “nos ha cumplido en cierta forma a todo lo que se ha venido trabajando y pactado para llevar esta mesa pensando en lo que va a ser el 1° de junio, algo en lo que estamos trabajando para encontrarle una salida pronto”, detalló.

Lo que se avecina

De lo que se viene luego de esa fecha, comentó que “empieza una nueva etapa que va a ser mucho más dura pero nos encuentra a los dirigentes y a los Trabajadores bien parados y con mucha fuerza para superarla. Y para eso el Barril Criollo es sustentable cuando uno mira una Argentina a cinco o seis meses, para cuando se empiece a ver la producción y el consumo que es lo que le da valor agregado, sino no lo va a comprar nadie, más allá de lo que valga”.

“Si podemos reactivar de a poco a la Argentina, se puede tener sustento y cuando el mundo se vuelva a activar, volveremos a tener la misma garantía que teníamos antes de la pandemia, pero para eso quedan seis meses largos, duros y críticos para toda la Industria. Y que se haya logrado un nuevo récord de Producción en Manantiales a pesar de tener un Yacimiento maduro, para nosotros es una gran alegría, nos da la esperanza de que en el futuro si esto funciona, tanto la ciudad como la provincia se van a ver beneficiados”, analizó.

El titular de Petroleros indicó que “el mes que viene va a ser más positivo que este. Los que nos preocupa del 1° de junio en adelante es que no vamos a tener casi actividad y también que hay algunas PyMEs que cada vez que tienen un problema, no pueden afrontar nada”.

“Va a ser difícil pero si nosotros le ponemos la mejor voluntad como lo hemos hecho hasta hoy, creo que tenemos grandes chances de salir adelante. Este es un Yacimiento que al ser maduro también se recupera más rápido, no es lo mismo perforar un pozo en Vaca Muerta, por lo que si se mueve la Argentina, si hay una apertura de la cuarentena, tendremos la chance de volver más rápido a la actividad, y eso va a ayudar aquí a que, con el Barril Criollo, podamos mantener las fuentes de Trabajo y la relación de dependencia”, analizó.

Ávila agradeció la paciencia del Afiliado “que entiende la situación por la que estamos atravesando, que sabe que las cosas las hemos hecho lo mejor posible dentro de nuestro alcance y solo basta ver la diferencia cuando uno cruza el límite entre Chubut y Santa Cruz en cómo se han tratado y resuelto los temas sin ningún conflicto de nuestra parte. Por eso, vamos a seguir haciendo los mismos esfuerzos para resolver los problemas que son de las empresas pero también nuestros, porque en el medio están los Trabajadores, así que debemos hacerlo entre las tres partes.