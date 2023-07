Ávila: “Los Petroleros, junto a Romero Torres, vamos a defender el futuro de la Cuenca”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, en una multitudinaria Asamblea ante más de 3.500 Trabajadores en el Yacimiento Cerro Dragón, pidió a todos los trabajadores “que levantemos el voto que vamos a poner, que es el naranja, sin cambiar de rumbo”. Lo hizo acompañado por los candidatos a la Intendencia y Vice de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero y Guillermo Almirón; y a la fórmula compuesta por Ignacio Torres y Gustavo Menna a la Gobernación de Chubut.

“Este es el voto que el 30 de julio tenemos que llevar a las urnas, porque es el primer paso que vamos a dar y con el que vamos a intentar construir un futuro distinto. Comodoro tiene cualidades para hacerlo porque hemos peleado todo este tiempo y lo hemos hecho nosotros desde todos los yacimientos, con y los trabajadores”, analizó Jorge Ávila dirigiéndose a los presentes.

Y agregó que “tenemos que tomar el rumbo que creemos necesario. Estoy acá porque tengo un pacto político que dice que tengo que hacer ganadores y convertir a Ana Clara en Intendente de la ciudad y a Guillermo Almirón en el Vice, a ‘Nacho’ Torres en el Gobernador más joven de la provincia y llevar a Gustavo Menna a la Vicegobernación, para iniciar los cambios y transformar la política nuevamente”.

“A los que nos dicen y nos señalan de traidores, no somos derecha ni de izquierda. Yo soy peronista y voy a morir peronista, pero voy a estar defendiendo el salario y el trabajo de mi gente, cada puesto de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando uno llega al Sindicato se encuentra con las filas de desocupados que no van al municipio, cuando les pasa eso van al gremio y son los que salen a buscar trabajo”, describió ‘Loma’.

Y valoró que “esta Comisión Directiva, este Cuerpo de Delegados y estos Trabajadores son los que se sacrifican, y a los afiliados quiero recordarles que estamos acá porque hay un plan, porque vamos a gobernar y vamos a cambiarle la historia a la provincia del Chubut, no queremos más candidatos a dedo y que nos vengan a decir a quienes tenemos que poner, sino que queremos internas, competir con políticas nuevas y eso se construye trabajando. Por eso, desde nuestro humilde puesto lo único que me queda es pedirle el voto de ustedes, el de su familia, el de todos”.

“Este equipo no va a traicionar a nadie. Somos los que mantenemos la Paz Social, que la construimos con otros sindicatos y cuando la discutimos nadie vino poner el hombro. Fuimos nosotros los que pusimos la cara, los Petroleros abrimos la puerta y dijimos que compartamos el poco laburo que tenemos, no nos vamos a dividir por esto. Nos quedamos donde sabemos que vamos a defender la Cuenca, no donde muchos crees que pueden quedarse para acomodar un voto. Nos quedamos acá para hacer el futuro de la Provincia del Chubut”. Determinó.

Finalmente, indicó que “el domingo es el primer paso fundamental cambiar el Concejo, poner nuestra Intendente, nuestro Viceintendente, Gobernador y Vicegobernador, un cambio político generacional de una etapa en la que estamos los Petroleros Privados por nuestro compromiso por nuestra gente, y vamos a defender todo lo que tengamos que defender, por ustedes”.