Ávila: “Los Petroleros estamos convencidos de que se necesita un cambio”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezó este viernes en la Sede sindical de Kilómetro 5 una multitudinaria Asamblea ante casi 2.000 Afiliados del Yacimiento de YPF Manantiales Behr, acompañado por la fórmula que integran Ana Clara Romero y Guillermo Almirón a la Intendencia y Vice de Comodoro Rivadavia respectivamente y por el candidato a Vicegobernador, Gustavo Menna. “Tenemos que enfocarnos en el bienestar de la Cuenca y de los Trabajadores”, aseguró.

Jorge Ávila, junto a la Comisión Directiva, encabezó el encuentro en el cual destacó la importancia de la unidad y la fuerza en el Trabajo Petrolero, donde habló sobre la importancia de enfocarse en el bienestar de la Cuenca y de los Trabajadores Petroleros, remarcando su apoyo a Ignacio ‘Nacho’ Torres como candidato a Gobernador por su coraje y valentía; y a una mujer como Ana Clara a la Intendencia, comprometiéndose a continuar junto a ellos en la lucha por los derechos laborales y defender la Industria, pidiéndoles su apoyo y a la comunidad, para ganar las elecciones.

En agregó que “acá nos encuentran a todos juntos, con diferentes ideas políticas pero aclarando un tema: que antes de todo está nuestra Cuenca, nuestra gente, los Trabajadores Petroleros, UOCRA, Camioneros, los sociales, los de los supermercados, todo el mundo vive del Petróleo en esta Patagonia”.

“Estamos acá para contarles por qué tenemos que ganar el 30 de julio, porque acá hay un plan, no le venimos a ofrecer una propaganda, es un trabajo en conjunto. Yo me podía quedar tranquilo, porque mis elecciones recién son en octubre, dejar que todo pasara, sin embargo lo hacemos porque le tenemos que devolver a nuestra gente la confianza”, disparó ‘Loma’.

Ávila señaló que “esta ciudad y los que estamos acá, los Petroleros Privados, les vamos a dar la primera mujer Intendente a Comodoro Rivadavia, Ana Clara; y Guillermo Almirón va a ser su Vice. Lo vamos a hacer convencidos de que tenemos que seguir peleando y luchando”.

Compromiso con la clase obrera

“Pareciera ser que ser peronista es una mala palabra, que lo único que brilla es el kirchnerismo. Ante todas las cosas soy peronista y no voy a negar mi rol, porque eso soy, y voy a defender a cada Trabajador, a las obras sociales”, detalló.

En tal sentido, hizo mención especial a que “esta es una pelea, una lucha, y cuando venimos acá y les pedimos a todos para que nos acompañen el 30 de julio, es porque tenemos que lograr poner al Gobernador más joven de la historia, que hizo un debate hace poquito y que demostró que tiene el coraje y la valentía para conducir esta provincia”, en referencia a Torres.

“Él va a conducir esta provincia acompañado por estos sectores, por los Trabajadores, porque le ponemos el hombro a esta candidatura. No le vamos a tener miedo a eso. Como no le tuvimos miedo al cambio, como no le vamos a tener miedo al enfrentamiento que vamos a tener, porque ustedes ya ven que viene la nueva energía y te dicen que ahora es de otro sindicato, que no le pertenece a los Petroleros. No solamente vamos a ir por la nueva energía, vamos a ir por los nuevos puestos laborales, a defender todo lo que tenemos que defender y lo vamos a hacer trabajando en forma conjunta”, determinó.