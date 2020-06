Avila: “La Paz Social en la Cuenca es fundamental para poder subir estos más de 20 Equipos”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, puso en valor el acuerdo por el cual en los próximos días irán subiendo esa cantidad de Equipos de Pan American Energy al Yacimiento que opera, con la novedad que -de los mismos-, seis serán de Perforación, lo que posibilitará totalizar casi 50 dotaciones de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Del encuentro participaron el propio Ávila junto a sus pares de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; de Camioneros Chubut, Jorge Taboada y de la Delegación Comodoro Rivadavia de la UOCRA, Raúl Silva; además del Upstream Managing Director de PAE, Danny Massaccese y el Vicepresidente de Relaciones Laborales de la operadora, Rodrigo Ramacciotti.

El líder sindicalista remarcó que, de esta manera, “se busca revitalizar la actividad ya que al no tener Perforación era muy difícil porque quedaron muchos Trabajadores en la casa. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para ayudar y pasar este momento duro de pandemia y poder volver a tener actividad”.

“Con ese número, seríamos la Cuenca con más equipos trabajando en todo el país”, determinó ‘Loma’ al sostener que se sumarán unos 550 Petroleros que subirán al campo, a lo que se suman la activación de otros sectores como cargas líquidas, cargas sólidas, movimiento de suelo, laboratorio. “Cuando uno mira el paquete, vemos casi 3 mil Trabajadores dentro de esta reactivación”, enfatizó.

Ávila subrayó que con esto, en Pan American la actividad se movería en un 70%. “Es importante señalar que para que el acuerdo que hemos trabajado se pueda llevar a la práctica, debemos seguir poniendo el esfuerzo sin egoísmos, porque la crisis nos afecta a todos, no solamente el sector Petrolero”.

Por tal motivo, remarcó que “estos acuerdos lo que hacen es garantizar que mientras haya trabajo, va a haber Paz Social; y creo que Pan American ha hecho un gran esfuerzo para que esto pase, por eso les digo a los Trabajadores que no solamente hay que mirar para adentro si no también hacia a fuera y cuidar a PAE, porque las empresas se arriesgan e invierten, son las que generan empleo para que podamos pasar esta pandemia de la mejor manera posible”.

“Con esta salida Equipos vamos a ser la única provincia que va a estar en tanto nivel de actividad. Esto significa recursos para Chubut y para Comodoro Rivadavia; recaudación para que podamos empezar a ayudar a todos a que cobren. En la Industria hemos hecho nuestros acuerdos donde hoy lo que hay que cuidar es el Trabajo, que es lo único que nos va a mantener a futuro”, manifestó.

El titular de Petroleros aseguró en ese marco que “en algún momento volveremos a ser lo que fuimos y cobraremos lo que tenemos que cobrar, porque no me olvido de que no tenemos aumentos desde 2019 y estamos a mitad de 2020 y aún no hemos regularizado salarios de este año. Ya va a venir el momento de esa pelea pero por ahora lo que tenemos que hacer es que salga la mayor cantidad de Equipos para mantener entre todos los Trabajadores la Paz Social en la región y que si las inversiones salen, nosotros vamos a ser garantía de que se cumpla el Convenio, los requisitos y podamos trabajar en forma pacífica todos”.

Cuadro de situación

“La salida de estos Equipos que saca PAE entre hoy y mañana, va a permitir que las otras operadoras también miren para adentro y empiecen a buscar inversión. Eso también nos va a ayudar, porque si somos inteligentes y nos cuidamos y no tenemos casos de Coronavirus en el campo, protegemos a la ciudad y vamos a poder laburar un largo tiempo”, subrayó Ávila.

Y consignó que “tenemos que estar preparados para lo que se viene porque dentro de unos meses el mundo va a necesitar Petróleo si es que hay una actividad casi normal; entonces tenemos que estar ahí porque más allá de que se busquen energías renovables, lo más barato para transformar energía hoy en día, es el Petróleo”.

En el marco de la pandemia por Covid-19, el dirigente valoró que se han cumplido los protocolos. “De hecho el más grande se cumplió en el Yacimiento de PAE con un Equipo completo de Pulling que fue paralizado en los tres turnos y hasta que no fueron todos hisopados, no se volvió a trabajar”, recordó.

Por último, puso en valor que hayan comenzado las reuniones con los demás gremios “para poder encontrar entre todos una situación que ayudara a PAE a sacar 20 Equipos a trabajar, que en este momento del país es histórico para nosotros que eso pase, y a nivel mundial también. Es nuestra obligación acompañar ese crecimiento”, enfatizó.