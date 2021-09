Ávila: “La Lista Azul va a conducir este Sindicato por muchos años más”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, expresó su satisfacción por el respaldo de una gran cantidad de Trabajadores de la Industria Hidrocarburífera, 6.613 Afiliados que firmaron los avales para que la ‘Agrupación 7 de octubre’ presente su candidatura a la segunda reelección, en el marco de la última jornada para efectivizar la presentación de la nómina de cargos en disputa.

“Es un proceso que veníamos peleando desde hace bastante tiempo, porque queríamos tener un Sindicato constituido, por eso lo mejor para nosotros es que se haya permitido hacer estas elecciones”, dijo Jorge Ávila a pocas horas del cierre de listas, previsto para la medianoche del viernes.

El dirigente indicó que por el momento no apareció ninguna lista más: “somos los únicos que estamos quedando y la lista es prácticamente la mismo que estaba, hay muy pocos cambios, pero con una idea grande de proyectarnos a futuro con más gente, más candidatos”, enfatizó.

Avila expresó que “si hacemos un buen trabajo, la gente se ve representada y eso es lo que apoya, el poner en marcha la Institución un sindicato que hoy tiene 30 móviles propios, un colectivo, dos camiones que está trabajando en obras, por eso más de 6.600 Trabajadores acompañaron con sus avales a la Lista Azul en la tercera vez que se presenta a elecciones”.

“Que hayamos juntado esa cantidad nos da la pauta de que vamos por el buen camino y nos debe brindar las puertas para seguir creciendo y formando dirigentes gremiales. Tenemos que trabajar para hacer crecer a la Institución, asegurar empleo a los Trabajadores y darles garantías de que a fin de mes cobren y les alcance el dinero”, afirmó.

Crecimiento

Comparativamente con procesos anteriores, el líder sindicalista recordó que para su primer mandato “teníamos la ambición enorme de encabezar y ser parte de un proyecto, para el segundo hubo una división, pero sabíamos que habíamos hecho las cosas bien, trabajando a favor de la gente y poniendo el Sindicato de pie”, analizó.

“Hoy entregamos un Sindicato con superávit, todas sus cuentas pagas y al día; después de haber hecho la monstruosidad de gimnasio que hicimos. Eso demuestra claramente que hay una conducción que no va a ceder ni perder paso a los logros importantísimos que se han concretado”, determinó.

En cuanto a los desafíos para el tercer mandato que se viene, mencionó la intención de empezar a hacer construir el centro de diagnóstico médico propio en Callao y Constituyentes para poder tener consultorios y brindar toda la cobertura que se necesite y la asistencia ambulatoria que se requiera, sumándolo a la Clínica Pueyrredón.

“Si hay diferencias desde aquellos comienzo son de gestión, pero también de cambio de dirigentes gremiales que no trabajaban lo que tenían que trabajar para la Institución como sí lo tenemos hoy y se ve reflejado en las arcas del Sindicato”, sostuvo el titular del gremio petrolero.

Gratitud

“Debemos felicitar a cada uno de los Delegados y a los miembros de Comisión Directiva, a la Agrupación ‘7 de octubre’ por el enorme trabajo que realizaron para presentar la lista completa y competir. También a la Junta Electoral porque ha hecho una excelente tarea, lo mismo que Congresales y Revisores de Cuentas”, indicó Ávila.

Y agregó que “lo que más contento nos pone y que me emociona, es que hay gente que nos quiere ayudar a integrar la lista, que quiere ocupar puestos, lo que nos dice que tenemos un recambio enorme y que, si somos inteligentes, esta Lista Azul va a conducir por muchos años más el Sindicato, estando o no estando Jorge Ávila”

Expectativas

Ávila manifestó finalmente que están muy contentos esperando que la gente los acompañe el 26 de noviembre: “va a ser un día de asueto porque se debe votar dentro de un protocolo, con no más de cinco ingreso por urna en las filas. Lo vamos a hacer en los Gimnasios de la Institución de barrio Pueyrredón y de Kilómetro 5, en el Salón de Fiestas de calle Alem, las Bases de DLS, Petrosar y San Antonio, la Sede de Diadema y la de Sarmiento, y deben concurrir con barbijo para cuidarnos entre todos”, detalló.