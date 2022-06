Ávila: “La creación de nuestro Gremio es fundamental, porque ayudó al desarrollo de la región”

Así lo señaló el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, en el marco del 60° Aniversario de la fundación de la Institución que conduce, celebrado en la Sede de Kilómetro 5, acto en el cual YPF cedió terrenos para la construcción de la obra de la Mutual y se firmó la adhesión al proyecto que impulsa la fecha del 12 de julio, como el ‘Día de la Mujer Petrolera’.

“La creación de nuestro Sindicato es fundamental porque ayudó al desarrollo de la región, de la cuidad y vamos a continuar haciéndolo, es un pensamiento generalizado. Siempre hemos velado por los intereses de la provincia, la ciudad y, sobre todo, lo hemos hecho pensando en los Trabajadores”, enfatizó Ávila, y agregó que “venimos trabajando siempre tranquilos para no producir ninguna fisura dentro de lo que tenemos, pero sabiendo que tenemos que hacer lo mejor posible para representar a nuestra gente”.

Ávila estuvo acompañado por el Secretario Adjunto, Carlos Gómez y miembros de la Comisión Directiva, el Cuerpo de Delegados, Revisores de Cuentas, Concejales y Jubilados del en el acto Aniversario desarrollado en horas de la tarde de hoy viernes en las instalaciones propias de barrio Presidente Ortiz.

Allí, autoridades de YPF procedieron a la entrega del documento que certifica la donación de las tierras mencionadas al Secretario General y al Tesorero, Héctor Millar, quien mencionó los alcances del convenio de acuerdo al objetivo dispuesto por los cuerpos orgánicos de fomentar el desarrollo, el quehacer y las tareas de la Mutual.

El líder sindicalista agradeció a YPF, señalando el prestigio de haber cumplido 100 años por el cual entregó una placa alusiva a su gerente local, Alejandro Eloff, y recordando que en un primer momento los terrenos cedidos iban a ser para construir la Sede sindical que terminó levantándose en Kilómetro 5. “Queríamos ratificar los compromisos y los acuerdos, por eso agradecemos enormemente la posibilidad que nos dan de darnos un terreno donde vamos a poder edificar una obra para nuestro futuro”, sostuvo.

Al mismo tiempo, agradeció “todo lo que han hecho en este tiempo y la cantidad de trabajo que tenemos y que esto lo hayan hecho en un día tan importante como hoy”, confirmando que el propio Eloff les transmitió en el día de la fecha que la inversión que originalmente iba a ser de 240 millones de dólares en la Cuenca, pasará a ser de U$S 300M y que en breve subirá al Yacimiento un nuevo Equipo perforador de la compañía Aesa.

Historia

“Esta ha sido una tarea complicada que no se llevó a cabo hoy, Este grupo de Delegados y esta Comisión Directiva se deben la fuerza que hicieron los que pasaron no lo que están hoy, sino la gente que estuvo antes, que con valentía y coraje para resolver los problemas, colaboraron para que todos estén aquí también. Que tengan todos un feliz aniversario, que nos encuentre más unidos que nunca pero también sabiendo que estamos en una situación difícil del país en la que entre todos tenemos que buscar cómo le vamos a encontrar una salida”, analizó ‘Loma’.

El titular del Gremio más poderoso de la región rememoró que “uno cuando habla de YPF, se acuerda de la Proveeduría, de la Cooperativa, de los barrios que dejó, entonces le viene a la mente cómo volver a crear eso y no tenemos duda que la Institución va a ir por ese camino crecer y hacer cada día más grande a este Sindicato”.

Impulso a la Mujer Petrolera

La diputada provincial Adriana Casanovas impulsa un proyecto de Ley como el que ya tiene Río Negro, Neuquén y La Pampa; para que el 12 de julio sea una jornada de reflexión por el ‘Día de la Mujer Petrolera’, y para el cual estuvo trabajando junto a la Secretaría de la Mujer que conduce Fabiana Quiroga en el Sindicato y a sus asesores legales, habida cuenta del mandato de Ávila de apoyar la iniciativa para que se reconozca el protagonismo que tiene la Mujer Petrolera en toda la actividad y que, así, la rama femenina tenga presencia en todas las estructuras operativas de la actividad hidrocarburífera, tanto en las Bases como en los Yacimientos.

El propio Secretario General firmó la adhesión al proyecto de Ley de Casanovas, junto a Quiroga y a la Prosecretaria María Elena Maldonado, destacando que “hay un gran trabajo que ha hecho la Secretaría de la Mujer que hace ya un tiempo formalizamos y si bien hoy el 99% son hombres, estamos pidiendo una posibilidad de que la mujer tenga su lugar, la posibilidad de que tenga una formación y la capacidad técnica de poder maniobrar herramientas y trabajar en el Campo de la misma manera que lo hacen los varones”.

“Por supuesto que esto va a llevar un tiempo y va a tener un costo, pero dependemos de todos ustedes. Estamos en condiciones de que la mujer nos ayude y de abrir las puertas para que eso se pueda dar. Todo esto requiere de la fuerza de quienes conformamos este Sindicato y así lograremos generar nuevas fuentes de Trabajo, por eso necesitamos que esta Ley se pueda aprobar”, determinó.

Por su parte Quiroga expresó que fue Gómez quién les acercó el proyecto de Casanovas “y estuvimos trabajando en conjunto en poder resolverlo y apoyarlo; por eso que en este día de Aniversario de nuestro Sindicato, queremos que se sumen y nos acompañan desde su lugar de Delegados para que podamos trabajar y acompañara a cada una de las compañeras que hoy están en Campo o en Base. Este es un punto inicial para poder trabajar a todos en conjunto”, concluyó.

Agradecimientos

Finalmente ‘Loma’ deseó un feliz aniversario a todos “y que algún día cuando pasen los años, aunque muchos estemos afuera, que se acuerden que hay una Institución viva que peleó para llegar donde hoy está, y así como vemos a muchos Jubilados, hoy esperamos que muchos de ustedes cuando se jubilen estén de ese lado con más fuerza de voluntad, peleando por lo que hay que pelear todos los días, poniendo el hombro para que esta Institución siga adelante. Y en mi caso como Petrolero si algo siempre tuve es saber el lugar que tengo y lo voy a defender cada vez que alguien lo quiera. El que lo quiera va a tener que pasar sobre mi vida y esa vida tiene un costo y tiene un sacrificio detrás”, sostuvo

Y cerró con un párrafo para la importancia de la Obra Social propia que su gestión logró concretar hace ya cinco años, por brindar el respaldo que los Afiliados y Jubilados merecen en el aspecto de Salud, destacando el trabajo de Emiliano Mongilardi como responsable de la misma y rescatando que “somos el único Sindicato del país que ofrece una cobertura del 100% para los medicamentos recetados, y eso lo sostenemos entre todos con nuestro aporte”: