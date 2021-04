Avila gestionó la recomposición salarial y la vacunación para los petroleros

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, participó esta tarde de una cumbre con los titulares de las principales compañías operadoras y sus pares de los demás gremios del país, en la cual se plantearon principalmente esos dos ejes para poder llevarles tranquilidad a los Afiliados.

Además de Jorge Ávila, quien estuvo acompañado por el Presidente de Petrominera , Héctor Millar, del encuentro participaron el Presidente de YPF, Pablo González; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y todos los secretarios generales de los gremios petroleros del país.

“En esta cumbre salió un poco lo que estábamos buscando, empezar a hablar de la vacuna, que hay una orden del Gobierno para empezar a trabajarlo. También va a ser bueno para nosotros lo del impuesto a las Ganancias, y que para los Trabajadores que estaban afectados al art. 223 bis ya podemos anunciar que este mes se termina y podemos empezar a negociar el salario que la gente va a cobrar a fin de mes; tenemos que tener un piso y un techo”, explicó el dirigente.

En ese marco, sostuvo que “Comodoro Rivadavia es una ciudad que hoy prácticamente no tiene camas operativas para toda la gente, entonces vamos a tener que trabajar mucho más, que es lo que corresponde hacer. Tenemos la obligación de hacerlo bien, mientras vienen las vacunas”.

“Ese es el principal paso que tenemos que dar. El otro tema que se habló es el mecanismo de lo salarial, donde todavía no nos hemos puesto de acuerdo en los números y cerrar los meses estos que quedan para conseguir el aumento del 15% y pensar en lo que se va a venir, donde seguimos hablando de números mirando la inflación y cómo estamos, y menos de un 30 a un 35% no podemos pedir”, determinó.

Gestiones

El titular de Petroleros Privados recordó que “el martes nos vamos a sentar de discutir con todas las empresas para ver si podemos cerrar un cuadro para ver qué empresa puede empezar a vacunar, y cómo se empieza a recorrer ese Decreto que tiene que aprobarse primero, para que nosotros lo podamos hacer valer. Sería un mérito importante también para aguantar esta pandemia”.

“Igualmente, queremos ver qué es lo que va a cobrar el Trabajador a fin de mes cuando termine el 223 bis, sentarnos y acordarlo, pero del mismo modo ver si está en condiciones y si tiene la vacuna para poder ir a trabajar, que el Gobierno lo tiene que habilitar para que pueda subir, porque si tiene una enfermedad grave y no tiene la vacuna, no va a poder hacerlo”, indicó Avila.

En tanto, el líder sindicalista deslizó que “ese mismo día también tendremos otras reuniones más con las empresas a la mañana y el Ministerio de Trabajo a la tarde, teniendo en cuenta que hay Trabajadores de Montajes Industriales, Nuevo Cerro Dragón, TIP y Otero que están parados y no pueden subir a laburar, y lo que estamos planteando es cómo vamos a hacer el diagrama, porque más equipos de los que salieron, no van a salir”.

“Estamos en una situación difícil, tenemos para cerrar un acuerdo con Pan American que nos va a permitir quizás mejorar la situación, si es que se va al campamento y sacan los dos Pullings a laburar, pero ver cómo lo resolvemos. Tenemos planteado que si no hay soluciones, iremos todos a trabajar ocho horas e inclusive tomar a todos los que están afuera, porque volveríamos a esa actividad en una región que está golpeada. Vamos a presionar con las armas que tenemos y hoy cualquier modificación que exista por parte de ellos, nos obliga a nosotros a pensar en ese régimen, no podemos mentirle la gente ni desconocer lo que está pasando”, aseveró.

Panorama

“Esta es la misma situación que pasamos en la primera ola de la pandemia. Confiamos en que la gente se va a cuidar y volvemos a confiar en que nosotros mismos somos parte del problema porque somos nosotros los que nos enfermamos y, si no nos cuidamos, sufriremos las consecuencias de la enfermedad donde muchos Trabajadores jóvenes quedan bien, pero es peligroso en la gente mayor, los que están para jubilarse”, analizó Ávila.

Y añadió que “esto hace que la situación sea difícil, por lo que ayer tuvimos una mesa por la gente que no pudo salir a trabajar, ni se puede tomar francos. Los Trabajadores no aportaron con el 223 bis al Sindicato ni al Estado nacional, entonces tenemos varias cosas que hay que sentarse a hablarlas. No tengo dudas que con el apoyo y el esfuerzo y acompañamiento que tenemos, vamos empezar a recomponerle salarialmente, porque tenemos una actividad tal como la de Neuquén y aquí es donde YPF menos plata ha puesto”.

“Tenemos que decirle más que nada los Trabajadores, con los Delegados y la Comisión Directiva, que siempre está apoyando, que desde el Sindicato vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta hoy para tener la recomposición salarial y las vacunaciones, donde el paso que ha dado el Gobierno nacional, abre una ventana para que las empresas más importantes, las operadoras que, también empiecen a hacer gestiones para poder adquirir las vacunas para un sector que ha sido denominado por el propio Estado como una actividad esencial, y que es una de las pocas que no paró desde que comenzó la pandemia en 2020”, concluyó.