Ávila gestionará la vacuna para los trabajadores petroleros

Jorge Ávila, Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, señaló que esta semana estará en Buenos Aires buscando mejorar la situación sanitaria del sector, marco en el cual sostuvo que “vamos a gestionar la vacuna para nuestra actividad, porque es esencial para sostener la Producción”. También se va a discutir la situación salarial de los afectados por el art. 223 bis y se buscará concretar la jubilación de personal en condiciones de hacerlo.

El dirigente indicó que hay mucha gente que está bajo el mencionado artículo a la que no se le ha pagado aguinaldo. “Eso ha tirado el salario abajo, por lo tanto vamos a ir por una recomposición y ver qué podemos negociar para que esto ya se termine; y también para empezar a darle un corte final al tema sanitario. Hoy, más que nunca, tenemos que ir por la vacuna”, determinó Ávila.

Y agregó que “vamos a empezar el año con toda esta pelea que se viene para que podamos entrar todos reafirmar que hicimos las cosas bien, pero que también las operadoras que hacen grandes esfuerzos en el mundo, vean cómo nosotros también somos un sector prioritario del Trabajo a la hora de la vacuna”.

En ese marco, recordó que están “terminando un año muy malo, donde tuvimos 890 contagiados, y al día de hoy son 108 los que están enfermos. Por eso lo que tenemos que empezar a buscar hoy más que nunca es una salida a este tema y también la tienen que brindar las empresas, no solamente que el Gobierno nacional haga el esfuerzo para ver si tienen una vacuna para llevarnos”.

“Así como en abril pusimos el hombro, es hora de empezar también a recibir parte del esfuerzo que se ha entregado en el campo; porque hay Trabajadores que hace seis o siete meses que todavía no pueden volver a trabajar. Las soluciones no vienen solas pero no vamos a permitir que se mire para otro lado mientras hay gente en su casa que podría ser vacunada”, subrayó el líder sindicalista.

Ávila consideró que “esta es una segunda etapa donde nosotros tenemos como Trabajadores que pedir la prioridad de la vacuna. Acá va a haber gente que se quiere vacunar y gente que no. Queremos que se vaya viendo las edades, algunos están rondando los 50 o 60 años y necesitan también un poco de esperanza”.

Una maquinaria que da riquezas

“Es necesario trabajar para proteger a la Industria en el campo, porque sin Trabajadores no va a haber Producción, que es en lo que puede sustentarse nuestra provincia. Es hora de que las operadoras hagan también un esfuerzo para ver cómo nos vacunamos cuando vayan llegando las dosis a la Argentina”, enfatizó el titular de Petroleros Privados.

En ese sentido, expresó que “resultan esenciales para nuestra gente porque todavía tenemos 7 mil Trabajadores que no se han contagiado; hay mil que si ya han tenido Covid, pero no queremos que se agrande ese número”, dijo agradeciendo al Presidente de la Nación, Alberto Fernández “que hizo este esfuerzo para que la vacuna esté en nuestro país”.

En cuanto a cómo ve la ciudad en este cierre de año, ‘Loma’ disparó que “tenemos que solucionar nuestros problemas, que son tan graves como el de la Salud porque si dejamos de producir, las ciudades dejan de hacerlo, el Intendente deja de hacer sus cosas y el Gobernador debe parar lo que tiene previsto, porque los Petroleros somos la maquinaria que más riqueza le da a Chubut en esta pandemia, hemos sido los que le aportamos todo lo que necesita a la provincia para poder sobrevivir”.

“El mayor flujo de Petróleo al exterior correspondió al crudo pesado de Chubut, el Escalante. Desde esa base buscaremos entre todos que este año sea mejor y que haya una buena gestión política como la que está habiendo, con un gran esfuerzo en la provincia para que eso pase, y así poder ayudar a Comodoro en las muchas cosas que hoy aún le faltan”, concluyó Ávila.