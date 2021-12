Ávila garantizó la estabilidad de puestos de Trabajo y gestiona más inversiones

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, participó esta mañana en la Casa del Chubut en Buenos Aires, de un encuentro en el cual se avanzó en la búsqueda de una mayor estabilidad laboral.

Acompañado por el Secretario Adjunto de la Institución, Carlos Gómez; el Diputado Provincial chubutense Emiliano Mongilardi y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, Jorge Ávila tomó parte de la mesa que integró también el Gobernador chubutense, Mariano Arcioni y el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá; con directivos de las Operadoras de Yacimientos en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Nuestra intención es encontrar trabajo y defender lo que esté pendiente en puestos laborales. Se encontró una inversión mirando a un año donde va a haber mucha paralización de trabajo. No hay otra alternativa, por eso hay que sentarse a discutir para ver cómo encontramos el mecanismo que nos permita mantener esos puestos y la estabilidad laboral de la región y de la Argentina, porque esto afecta económicamente no solo a la Industria Petrolera sino a todo el país”, analizó ‘Loma’.

Y agregó que con lo diagramado hoy se estaría garantizando lo de 2021: “es lo que dijeron todas las Operadoras en esta mesa. Lo bueno sería poder levantar un poco el nivel de Producción para incorporar gente de la que tenemos afuera. Esa es la meta más difícil a la hora de acercar posiciones. Hay un camino prácticamente cerrado que es la inversión tal como está y mantener puestos sin pensar en el futuro y en que habrá reacomodamientos de Trabajo, pues se está hablando de casi el mismo nivel de Perforación, Workover y Pulling por lo que esto va a afectar sin dudas a muchos Trabajadores de los que va a terminar corriendo riesgos su puesto laboral”.

“Entonces, buscamos un incremento en las inversiones y asistir a las reinversiones que se requieren en la región, porque si las Operadoras no pueden encontrar préstamos para poder seguir invirtiendo, sin dudas esto va a terminar peor de lo que pensamos ya que la mayoría van a buscar dólares para traer al país y cuando eso sacuda al mercado nacional, el golpe estratégico será hacia los Trabajadores, que es el único lugar que se ha sostenido”, enfatizó.

Ávila explicó que “hay empresas que han parado Perforadores, donde Maquinistas y Enganchadores están de Boca de Pozo, con salarios reducidos. Si lo vemos directamente el golpe es duro, pero viéndolo desde el sostenimiento de puestos laborales es un logro con un acuerdo que nos permite llegar al año que viene en las condiciones que hoy estamos”.

“Hay Equipos que no subieron por la falta de préstamos de bancos internacionales a las Operadoras, que años anteriores sí los tenían. Esa plata ahora no está y hay que garantizar lo poco que queda invirtiendo lo que tenemos, o sea achicar costos y mirar de dónde podemos sacar que haya la mayor cantidad de gente posible con chances de progresar”, indicó.

Sobre cómo se va a dar continuidad a esta mesa iniciada en la Casa del Chubut, dijo que seguirán buscando de la misma manera soluciones a los problemas que se irán dando “porque sería un error estratégico creer que no va a pasar nada, y en ese problema el único que puede llegar a mirar el futuro de una manera distinta es YPF, que ha dejado de invertir en la Cuenca para irse a Vaca Muerta donde se ha llevado el 90% de sus inversiones, y con el 10% repartido entre Chubut, Santa Cruz, Río Grande y Mendoza, es muy poco lo que nos va a tocar a nosotros. Eso se va a revertir si entienden que tienen que poner plata en todos lados y no solo en un único lugar”.