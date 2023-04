Ávila expuso la visión petrolera de Chubut en el Coloquio de IDEA

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de esta provincia, tomó parte de la actividad desarrollada esta mañana en Neuquén, donde pidió por un ‘Dólar Petróleo’ y puso en valor la Paz Social existente, la necesidad de inversiones y la generación de puestos de Trabajo.

Jorge Ávila participó del evento en el marco del espacio denominado “La mirada sindical sobre las oportunidades de la Industria Energética”, de la Experiencia IDEA Energía 2023, que reunió asimismo a sus pares de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, y en el cual también estuvieron presentes el Gobernador chubutense, Mariano Arcioni y el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; donde se propuso debatir sobre el futuro energético del país y lo que se necesita para aprovechar las oportunidades que el contexto internacional ofrece hoy por hoy.

El líder sindicalista abrió su ponencia indicando que “hay que agradecer la historia que tenemos, ya que comenzamos construyendo la Paz Social con los diferentes cambios de Gobierno, la cual mantuvo a los Yacimientos pacificados hasta el día de hoy. Ese es un logro importante que lo seguimos sosteniendo y ha permitido que tengamos una larga trayectoria sin conflictos gremiales”.

Y remarcó que “las nuevas tecnologías después pueden ser trasladadas a los Petroleros de Base porque se va a exportar más y entonces van a tener que mirar en lo Convencional que, con menos tecnología, nosotros lo podemos hacer, por eso esperamos que esto se concrete y así tengamos una puerta al futuro de acá a un año o un año y medio, porque va a ser un aporte importante para la Cuenca”. En ese marco, consideró que “el único que puede hacer posible lograr la capacidad técnica necesaria es el sector empresarial, y para eso tiene que pensar en invertir”.

“En la provincia de Chubut para eso hay un gobierno y estamos dispuestos a hablar de todo lo que sea, y hasta de hecho nos hemos juntado con Claudio (Vidal) para hacer alguna mesa conjunta y avanzar las dos provincias para encontrar un mecanismo que permita abrir una puerta de inversiones, que está sujeta siempre al empresariado, sino no podría siquiera abrirse”, determinó.

Por ello, mencionó que “hoy sabemos que se puede tener una recompensa, una vuelta de encontrar el Trabajo y tenemos que saber mantener las condiciones para que eso suceda, para eso estamos trabajando, para que la Industria no se pare. Hoy ‘lo atamos con alambre para poder seguir’, para que funcione, no tenemos otra alternativa para poder exportar y traer ayuda a las PyMEs de la región que son las más castigadas”.

“Lo que buscamos es que la Energía tiene que crecer porque el mundo la necesita. Somos un gran colaborador a la hora de generar acuerdos; y así como se creó un ‘Dólar Trigo’, debería haber uno para este sector o cualquier otro que le devuelva al país una identidad. La manera de lograrlo es juntarnos entre todos: el sector empresarial, nosotros, y decir que necesitamos mirar el futuro pero, para hacerlo, tener las reglas claras”, concluyó Ávila.