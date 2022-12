Ávila exige a las Operadoras que garanticen actividad para Operaciones Especiales

“No podemos permitir que haya empresas que quieran dejar la Cuenca”, dijo el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, quien remarcó que algunas PyMEs regionales, “se quieren ir donde está el negocio, pero no deben olvidarse de dónde hicieron el dinero para irse a hacer base a Neuquén”.

“Hoy lo que más me interesa es recuperar que las empresas de Operaciones Especiales se queden en la región, que las PyMEs terminen quedándose y no yéndose. Trabajamos para eso, tenemos en marcha en una mesa con ellas donde nos hemos sentado y estamos cerca de lograr un acuerdo donde se va a pagar sueldos y aguinaldo, que algunas ya los están pagando”, remarcó Jorge Ávila.

Y agregó que “estamos de acuerdo en que algunas no van a poder cumplir su rol y ya hicieron base en Neuquén, se están yendo, pero que no se olviden que esa base la hicieron con la plata que hicieron en Comodoro Rivadavia. Esa es una realidad que nos tiene preocupados también”.

“Más allá de todo esto, lo que más me interesa, hoy es resolver el problema de coyuntura que tenemos, porque no podemos permitir que empresas como Calfrac, Superior u otras quieran empezar a dejar además el mercado porque, si no, el año que viene si ya tenemos una poca cantidad de Perforadores, hay que imaginarse lo que sucedería con la imposibilidad de tener herramientas para los Servicios, tendríamos que terminar entregando los Yacimientos porque no vamos a poder realizarlos”, analizó ‘Loma’.

En cuanto al escaso tratamiento que esto tuvo desde el poder político en los actos del Aniversario del Petróleo el último 13 de diciembre, el titular del Gremio más poderoso de la región, indicó que “pensé que iban a sentarse a resolver estos problemas y no los temas políticos pero bueno, me sorprendieron”.

Respecto a la situación de las PyMEs, el líder sindicalista dijo que “el 70% ha pagado el 30% está en deuda y hay muchos Trabajadores que su empresa les ha reconocido parte del salario pero no todo, porque las Operadoras no los consideran Trabajadores de su Área. Estamos discutiendo y cerrando eso y creo que vamos a terminar de cerrar todo en esa mesa para que los Trabajadores tengan su aguinaldo y su bono, y puedan pasar bien el fin de año”.

“Después -continuó Ávila- espero que en los primeros días de enero no los obliguen a hacer una noche negra petrolera y salir otra vez a la calle a pelear; y que se pongan a defender los intereses que nos preocupan a nosotros que es que las PyMEs de la región y las empresas de Operaciones Especiales, firmen un acuerdo, un pacto donde se va a mantener la estabilidad laboral de los Trabajadores”.

Finalmente, remarcó que “no podemos seguir dejando que siga pasando esto, que aparecen empresas con un montón de dólares que les pagan a los Trabajadores pero después los dejan tirados a todos. No podemos permitirlo, vamos a defender nuestras fuentes de Trabajo, nuestro empleo, y lo tenemos que hacer como Cuenca que es lo que estamos haciendo, capaz mezclándonos entre Chubut y Santa Cruz, pero hacerlo de la mejor manera para lograr que esto se puede reivindicar y conseguir que las empresas se queden en la región para poner el hombro como lo han hecho siempre. Lamentablemente hoy el negocio está en otro lado, y van a donde está el negocio”.