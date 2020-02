Avila confirmó que armará el «albertismo» en Chubut

“Con la autorización del presidente vamos a armar el albertismo en Chubut”, reveló el sindicalista petrolero Jorge Avila y agregó que “vamos a convocar a una mesita chica para plantearle al presidente las cosas que son necesarias para construir lo mejor para la provincia, pero no lo haremos para enfrentarnos con nadie cuando todavía no podemos terminar de afirmarnos en el gobierno”.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Avila le dio preponderancia a la consolidación del gobierno provincial de Mariano Arcioni, rechazó las disputas políticas internas por redes sociales, cuestionó a la oposición, reveló que impulsará el albertismo en la provincia de Chubut y que abril Alberto Fernández le confirmó su presencia en Comodoro Rivadavia.

Cuando se le consultó quiénes serían los integrantes de la “mesa chica” del albertismo en Chubut, respondió que “por ahora no lo podemos decir, recién ayer lo fundamos con el Presidente y vamos a tratar de en Comodoro y en la provincia lo vamos armando sin perjudicar los intereses de nadie, porque estamos apoyar y darle los elementos necesarios para que Alberto puede tomar las decisiones justas para sacar el país adelante”.

Preocupación de Alberto

“El presidente esta preocupado por la situación política de la provincia, pero él sabe que esto lo podemos arreglar los propios chubutenses. Nos pidió acompañar al gobernador, estar a su lado y tratar de unificar criterios juntándonos con todos”, señaló Avila y agregó que “charlamos de que entre todos, porque esto lo sacamos entre todos, podemos construir una provincia mejor y salir de este problema que tenemos hoy que día que pasa se agrava más”.

Para el dirigente petrolero, “una cosa es sentarnos seriamente a hablar y otra cosa es hacerlo con caprichos, hay que dejar los egos de lado y pensar en la gente. La política es eso, te podes enemistar o amigar pero es la conveniencia del conjunto de la ciudadanía y no de cada uno personal para ver como se ubica mejor o perjudica al otro”.

Avila criticó las disputas internas del oficialismo y sostuvo que “Las peleas por las redes no sirven, la política se construye cara a cara, no se trata de cambiarse de bando sino seguir construyendo lo mejor para Comodoro”.

Finalizando, expresó que “Acá no importa quién convoca a quién, lo primero que tenemos que ver es cómo sigue el gobierno provincial y después convocar a todos y sentarnos entre todos los que tienen un rol político, porque para eso también los eligió la ciudadanía; no puede ser que la oposición este tranquila viendo como se hunde el barco, porque si hunde nos hundimos todos”.