Ávila con Ana Clara Romero y Patricia Bullrich

Esta semana se realizó en Comodoro Rivadavia un encuentro entre Patricia Bullrich, precandidata a presidente, Jorge Ávila, secretario del Sindicato de Petroleros Privados y Ana Clara Romero, precandidata a la intendencia de Juntos por el Cambio.

Ana Clara Romero valoró la incorporación del referente de Petroleros Privados, Jorge Ávila a su espacio político. “Este Sindicato tiene una gran incidencia en la economía, en la dinámica productiva y en el tejido social, es importante que quieran sumar fuerzas al equipo de Juntos por el Cambio en Comodoro”.

Además, la precandidata enfatizó que «tenemos que defender los intereses de la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), las fuentes de trabajo, las Pymes y el proyecto de desarrollo de nuestra ciudad, esa defensa nos impone trabajar en equipo y transversalmente, porque nos convoca un bien mayor”.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Gremio, donde fijaron postura y ejes de trabajo. Ávila habló de la realidad del sector y las principales demandas que son necesarias atender, sobre todo revisar y garantizar condiciones de competitividad justas para la CGSJ, teniendo en cuenta que hoy Vaca Muerta se lleva inversiones, equipos y recursos. Hoy tenemos que generar un equilibrio que mantenga la producción.

También se puso como prioridad “analizar las políticas en materia hidrocarburífera a nivel nacional y provincial para sostener nuestra principal actividad y al sector ante el difícil panorama que está atravesando”.

Coincidieron en la problemática que enfrentan las pymes locales, afectadas por la imposibilidad de asumir enormes costos y dificultades a la hora de adquirir insumos, entre otros.

Patricia Bullrich expresó «el compromiso de trabajar a futuro teniendo en cuenta estas realidades para poder transformarlas y revertir la situación».

En ese sentido, puntualizaron que Comodoro y Chubut deben tener interlocutores válidos a nivel nacional para defender la realidad de la Cuenca y las fuentes de trabajo. Los referentes manifestaron la importancia de contar con reglas de juego claras y justas para que el auge de Vaca Muerta no vaya en detrimento con la región.

Otro tema que preocupa es el rol de YPF “que en lugar de ser una nave insignia para el país y la política energética, hoy a partir de distorsiones y abusos de una posición dominante, termina asfixiando y condicionando a muchas empresas y pymes locales, ese rol hay que revertirlo” manifestó la precandidata.

Entre otras medidas se planteó «la necesidad de abrir las exportaciones y no presionar con cupos que impidan su crecimiento y se convierten en verdaderos obstáculos a la hora de contar los recursos que la provincia requiere para afrontar las necesidades de su comunidad, como asimismo trabajar conjuntamente con todos los actores para delinear un camino virtuoso que revierta la actual situación de declino y caída, necesitamos dar vuelta la página de este gobierno que no nos acompañó y nos soltó la mano», se aseguró.