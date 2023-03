Ávila avanza con Nación en gestiones clave para la Cuenca

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, valoró las gestiones realizadas para arribar a un encuentro con funcionarios nacionales del Ministerio de Economía a los fines de agilizar la consecución de herramientas fundamentales para sostener la inversión en los Yacimientos de la provincia.

Con relación a la agenda que lleva adelante para dicho sostenimiento de las inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge, el líder sindicalista Jorge Ávila expresó que luego de la mesa que comenzó en Comodoro Rivadavia con las Operadoras y el Gobierno provincial, más los planteos en la Casa del Chubut de parte de las empresas de Operaciones Especiales, se pudo avanzar en el Ministerio de Economía de la Nación con solicitudes para que éstas últimas sigan funcionando en la región.

“Hay que agradecer el apoyo que nos ha dado Mariano Arcioni, porque el Gobierno de Chubut ha sido fundamental para lograr estas reuniones que mantuvimos, que de ahí nace el esfuerzo y la lucha de los Trabajadores para llegar a la reunión que se va a hacer la semana que viene”, expresó.

‘Loma’ confirmó que para el miércoles próximo (15 de marzo) se está citando a todas las Operadoras y a todas las empresas de Operaciones Especiales para presentar un acuerdo y ver qué herramientas se necesitan para empezar a traer a la provincia de Chubut. Si miramos bien, eso va a ser fundamental para lo que será todo este 2023 y comienzos de 2024.

El primer encuentro, del que Ávila participó junto al Tesorero de la Institución, Héctor Millar, el Diputado Provinciale Emiliano Mongilardi y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, fue con Germán Cervantes, subsecretario de Comercio Exterior muy cercano al Ministro Sergio Massa, de manera de ponerse a disposición desde la cartera de Hacienda nacional. “Eso tiene méritos políticos donde el Gobernador tiene mucho que ver, siempre nos acompañó y nos sigue acompañando”, enfatizó.

Allí, las principales gestiones consistieron en la aprobación de los sistemas S.I.R.A. para importación de bienes e insumos críticos; y permitir la importación de Equipos usados, tanto para Torre como para Servicios Especiales.

“Esta propuesta tendría que haber venido de la clase política y no de nosotros los sindicalistas, pero al ver esa falencia y mirando todos los candidatos que tenemos en la mesa empezamos a asustarnos, por no saber quién va a defender a esta Cuenca si la siguen golpeando como hasta ahora y no sabemos cómo abrir el paraguas para defendernos”, disparó, y recordó que han tenido que ir anticipándose a los hechos, previendo.