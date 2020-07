Ávila anunció la subida de siete Equipos a Yacimientos

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut indicó este mediodía que se trata de dotaciones que estaban paradas, con locaciones ya montadas trabajando y que ahora volverán a tener movimiento.

Jorge Ávila puso en valor el acuerdo al que se arribó hoy en gestiones de las que participó junto al Secretario Gremial de la Institución, Martín Haro; el Tesorero, Héctor Millar y el Prosecretario de Actas, Sergio Kukenshener, para la incorporación de siete Equipos de YPF, para los cuales a la brevedad se definirá en qué condiciones va a subir la gente, con qué tipo de contrato y cuáles serán sus diagramas de trabajo.

“Todo sigue siendo muy duro, es muy difícil la situación laboral y hay que agarrar las cosas a veces como salen, que es muy difícil llevarlo a la práctica. Hoy hemos hecho un acuerdo lo suficientemente importante como para poder seguir sosteniendo y saliendo adelante con YPF, algo que lo tenemos que practicar más que nunca porque es una herramienta fundamental”, analizó ‘Loma’.

Y agregó que en base a eso, si bien el acuerdo no es el ideal porque suben la mitad de los Equipos que estaban “indudablemente es un buen acuerdo para salir adelante; son siete Equipos más de los cinco que ya había, cuatro de Workover de la empresa AESA; un Perforador; dos Pulling de Venver, además de otro de San Antonio Internacional, este último reemplazaría al que se había volcado recientemente. Al mismo tiempo, adelantó que “también tenemos una buena noticia con Capsa, que ha movido un Perforador que esperamos que en 10 o 15 días lo puedan poner a trabajar”.

“Esto se da gracias a los esfuerzos de todo el mundo para volver a tener actividad, que es lo que debemos encontrar: el camino que nos lleve a lo que teníamos antes de esta pandemia. Este es un año económicamente perdido para la mayoría de las empresas, ya que ninguna pretende hoy ganar un peso en lo que queda del año, por lo que lo único que se busca es sobrevivir y llegar a fin de año, donde ojalá aparezca una luz de esperanza que permita sentarnos a escribir una nueva historia para la Patria”, determinó.

Ávila consideró que “a pesar de todo hoy tenemos una gran mayoría de Trabajadores ligados a su función, pero cada día está constando más. Hoy tenemos más de 6.000 personas trabajando, nos quedan casi 2.500 que aún no han podido hacerlo y están fuera del sistema que este mes van a cobrar por última vez el 60% y de acuerdo a la actividad cómo vaya aumentando, saldrá más gente a trabajar, se terminan las guardias mínimas de distintas áreas en YPF, vuelve una actividad medianamente normal en base a la cantidad de Equipos que van a subir, lo que hace que la actividad se mueva de a poco, pero se mueva”.

“A YPF le ha costado llegar a un acuerdo con nosotros para ver cómo sale todo adelante. Por eso estamos todos involucrados en este tema, porque esto es un trabajo conjunto. A partir de ahí buscamos trabajo para la gente que sigue estando afuera. Cuando empezamos había nada más que 3.000 Trabajadores activos y el resto estaban todos parados, hoy ya tenemos 6.400 y siguen subiendo”, enfatizó.

El titular de Petroleros remarcó que “para nosotros eso es importante, pero debemos hacerlo con mucho cuidado porque el que sube a trabajar, lo hace con un riesgo enorme, lo que significa una responsabilidad para nosotros, entonces todos debemos colaborar”.

“Lo mejor que podemos plantearnos como Trabajadores, es superar entre todos cada etapa. Si esto lo quiere hacer cada empresa por sí sola, le sería muy difícil lograrlo si no cuenta con el apoyo de nuestra gente involucrada en el sector. No nos puede volver a ocurrir lo que pasó con aquellas compañías, cuando no se pudieron cumplir los procedimientos de seguridad”, advirtió el líder sindicalista.

Por otra parte, acerca de los pagos de sueldos en las PyMEs, Ávila indicó que con las empresas se habló que los pagos de este mes se hagan en la forma normal y habitual, y que también se pudo acordar lo de los Trabajadores de riesgo, que muchos han quedado en cuarentena y sin poder subir: “no todos pueden volver, pero otros sí. Intentaremos que eso vaya por los carriles normales, para que todos podamos volver a trabajar”, concluyó.