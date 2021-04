Avanza el Plan de Vacunación contra el Covid en Comodoro y Rada Tilly

Lorena Abril, responsable del Plan de Vacunación en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, manifestó a LU4 que se sigue vacunando a menores de 60 años con factores de riesgo con la primera dosis de la vacuna, aunque también se incluyen a los mayores de 60 que no recibieron ninguna vacuna.

“Estamos desarrollando la campaña nacional y mundial más grande vacunación a la población, con un desafío muy grande de concretarla y al mismo tiempo poder sostener todos los protocolos sanitarios necesarios para evitar los contagios en el proceso”, expresó.

La integrante del Área Programática Sur indicó que “En este momento estamos avanzando a menores de 60 años con factores de riesgo y seguimos avanzando al resto de la población de riesgo (mayores de 60 años y personal de Salud) que no hayan recibido su primera dosis”.

Luego sostuvo que “Todos los días tenemos información nueva sobre la segunda dosis. El ministerio sacó a fines de marzo una notificación informando que las segundas dosis se van a postergar por tres meses de la aplicación de la primera. Teníamos un remanente del componente que sobró del personal de Salud y la aplicamos a mayores de 80 años, pero ya hemos finalizado esa aplicación”.

Finalmente comentó que “Anoche nos llegó la información que llegarían vacunas de Sinopharm para completar segundas dosis y calculamos que vamos a aplicársela a los mayores de 60 con factores de riesgo que había recibido la primera dosis, aunque no sabemos qué cantidad de vacunas podemos recibir ni cuándo; pero se de tener en cuenta que la segunda dosis debe ser siempre del mismo tipo que se recibió la primera”.