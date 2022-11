Avanza el caso por las denuncias en el Jardín 406: se realizará la primer entrevista con uno de los menores

La decana del Cuerpo Interdisciplinario Forense, Eliana Bévolo, amplió detalles respecto a las pericias que se están realizando a la víctimas de presuntos abusos del Jardín 406. De esta manera, confirmaron que este martes iniciarán las entrevistas para determinar si los niños se encuentran en condiciones de ir a Cámara Gesell.

«Se comenzó a entrevistar primero a los padres, una vez que se evalúa, se amplía y se da lugar a la psicóloga forense. Al día de hoy se han entrevistado padres y este martes tendremos la primer entrevista con uno de los menores» anunció.

«Quiero destacar que los tiempos de los adultos no son los de los niños. Muchas veces no se comprende porque no salimos corriendo a entrevistar a los menores y hay que entender todo lo que se está viviendo. Tenemos que pensar en los menores, tienen que ir a las entrevistas con las mejore condiciones» aseguró la decana.

«Se evalúa si el menor está en condiciones de ir a Cámara Gesell, tenemos que evitar hacer más daño. Hay que evaluar, si quieren hablar o no, si están asustados. Hay muchos adultos hablando, esto le genera a los niños una situación de estrés, es una situación muy delicada» remarcó.

En tanto, indicó que los niños «Son muy pequeños, hay que ver el lenguaje, cuantos hablan claramente, etc. Nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones en estas 50 denuncias que tiene al día de hoy el MPF (Ministerio Público Fiscal)».

«Tuvimos un perfil más bajo pero a veces es necesario salir a aclarar, la Cámara Gesell solo se va a hacer si el niño puede hablar. Si bien hay mucha presión sobre nosotros, nuestra prioridad son los niños» finalizó.