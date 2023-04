Autismo: Es alumno brillante, pero no puede seguir estudiando porque no le brindan acompañante terapéutico

Aunque a simple vista las personas de su entorno no lo perciben, Bruno Ledda (20), oriundo de San Martín y alumno ejemplar y dedicado, padece un grado de autismo. Para continuar con sus estudios terciarios necesita de manera imperiosa un acompañante terapéutico que por razones legales y burocráticas Pami no puede autorizarle.

Nora, su mamá, que perdió a su esposo tras un cuadro de Covid, habló de las dificultades que este trastorno representa para Bruno, aunque eso no le impide ser un excelente estudiante, aunque también con las características propias del autismo, extremada sensible, detallista y meticuloso.

Al finalizar la secundaria, siempre con el apoyo de un acompañante, Bruno estudió Óptica y Contactología, aunque se le hizo imposible continuar por la misma situación. Fue así que se involucró con su verdadera pasión, la programación y el mundo de las computadoras. “Es una persona muy dedicada que pasa horas con herramientas y destornilladores. Ya ha podido reparar equipos y quiere comenzar un curso”, relató Nora.

“Pero sin acompañante terapéutico es imposible y no es porque no tenga la capacidad, sino por otras cuestiones relacionadas con su trastorno”, indicó, para enumerar que es un chico sensible, sin picardía y que no comprende las bromas.

“Ama la computación y lo estamos estimulando para que siga estudiando. Tanto su hermana mayor, Julieta, como yo, deseamos un futuro para él, se lo merece, es extremadamente inteligente y detallista”, sostuvo.

Si bien Pami anticipó a la familia que evaluará la situación, las trabas para autorizar la prestación tiene origen en un impedimento legal que tienen los acompañantes terapéuticos ya que no están colegiados.

Es decir, al no estar matriculados no pueden acceder a seguros por responsabilidad civil y mala praxis, requisitos obligatorios que a nivel central solicitan para trabajar en el área de Salud Mental de los afiliados.