Aumenta la tensión entre Provincia y municipio

El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, destacó hoy que el mensaje del presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue “muy claro” en cuanto a la continuidad del aislamiento preventivo, social y obligatorio hasta el 26 de abril inclusive y valoró el espacio de participación que se abrió a los gobernadores en la realización de las propuestas sobre las actividades que podrían quedar excluidas.

De inmediato, el funcionario aseguró que “ninguna ciudad de la provincia tiene autonomía y hay que hacer la interpretación de la autonomía municipal que da movilidad. Y esta provincia como ninguna otra le otorga a los municipios una autonomía económica y beneficios, por ejemplo el cobro de los ingresos brutos que recae en la economía municipal”, expresó.

Remarcó que es “muy clara la Constitución Nacional y también la Provincial que da la autonomía en cuanto a mandatos y responsabilidades de cada provincia, la que debe ejercer el control de la seguridad, salud y educación y administración de la justicia. Debe ser el Estado Provincial, eso no recae sobre los municipios”.

“Ni Comodoro, ni Trelew, ni Puerto Madryn tienen autonomía propia para definir en cuanto al sistema de salud provincial, que se administra desde la provincia. Hemos logrado trabajar mancomunadamente con los municipios en definiciones de salud y del sistema de seguridad”, explicó.

Permisos y supermercados

Por otro lado, el ministro de Seguridad , Federico Massoni, recordó que se encuentra vigente la página web seguridad.chubut.gov.ar, donde los ciudadanos podrán solicitar permisos de circulación vehicular. Dicho permiso no rige para las compras en supermercados y farmacias.

“La página se encuentra funcionando bien”, destacó Massoni, quien valoró el trabajo de “alrededor de 100 personas que son efectivos de la policía que llevan adelante las autorizaciones a diario, respondiendo cada solicitud”.

Abriendo el tema polémico, el ministro insistió en que en provincia, para la compra en supermercados, sigue vigente el sistema de terminaciones de DNI. “La resolución que estableció el Gobernador es que los domingo sea sin distinción de documentos, hasta ahora vemos que el orden se viene respetando a rajatabla y ese respeto es el que posibilita que sigamos con el mismo mecanismo porque nos brinda seguridad sanitaria”.

“Cada chubutense sabe que los días lunes, miércoles y viernes puede asistir a los supermercados de acuerdo a terminación de documento, en este caso número par, y los impares deberán ir los martes, jueves y sábado”, detalló el Ministro y recordó que “para ir a los supermercados y las farmacias no se necesita tener permiso de circulación, solo cumplir con la terminación de DNI para cada día”, afirmó Massoni, ignorando que la misma no solo no se aplica en Comodoro, también fue rechazada por Rada Tilly, Sarmiento y Esquel.