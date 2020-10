Audiovisual comodorense fue seleccionado por Nación para difundir el acceso integral a la cultura

En el marco de las políticas que lleva adelante el intendente Juan Pablo Luque de impulsar las actividades culturales en la ciudad, el trabajo de una integrante del equipo de la Secretaría de Cultura fue elegido para difundir el concepto “Apto para todo público” en todo el país, como una forma de inclusión mediante el acceso a diferentes actividades artísticas.

Se trata de Mariela Ojeda, quien, como parte de la formación en Gestión Cultural Pública, presentó el corto “Apto para todo Público”, el cual fue seleccionado por la productora Topo.s, que trabaja con gobierno nacional en materia de accesibilidad a la cultura, para su difusión en todo el país.

Al respecto, Ojeda explicó que “esta formación es desarrollada por el Ministerio de Cultura de la Nación y forma parte de las capacitaciones permanentes que realizamos los integrantes de la Secretaría de Cultura, por iniciativa de Liliana Peralta, con el objetivo de contar con un personal actualizado en distintas cuestiones relacionadas con las actividades culturales”.

En ese contexto, indicó que “presenté este trabajo como final del primer módulo de la capacitación, que contiene a muchos hacedores culturales del país. Esta pieza está enfocada en el concepto de ‘Apto para todo público’, ya que veíamos que la gente no sabe bien lo que significa. Conté con la colaboración del camarógrafo Laureano Vivas, compañeros del área de Cultura y distintos periodistas y artistas de nuestra ciudad”.

Continuando en esa línea, sostuvo que “desde la productora Topo.s se comunicaron conmigo para solicitarme autorización para que este corto sea parte de los trabajos presentados desde otras regiones del país, como referente para instalar este concepto. Justamente, esta productora estuvo trabajando el concepto de accesibilidad en el Centro Cultural Kirchner”.

“Es una pieza audiovisual en la que me enfoqué en ahondar lo que significa verdaderamente ‘Apto para todo público’, en la que distintas personas expusieron su punto de vista al respecto. Es un concepto amplio, que la gente piensa que es una cuestión de edad, cuando en realidad es de accesibilidad, que es lo que nosotros queremos implementar desde la Secretaría de Cultura en Comodoro”, expuso.

En ese sentido, señaló que “desde Nación se está trabajando para hacer a la cultura accesible y diversa, de todas las formas posibles, por lo que me tomaron como ejemplo para que en otras regiones se comience a aplicar esto y se generen contenidos basados en esta idea, que implica inclusión y diversidad”.

Por último, Ojeda afirmó que “el audiovisual se encuentra disponibles en las plataformas de la productora Topo.s y, próximamente, será publicada en las redes sociales del Ministerio de Cultura. Quiero agradecer a la secretaria Liliana Peralta, que nos brinda la posibilidad de capacitarnos permanentemente, ya que esto nos permite contar con más herramientas para realizar nuestra tarea, difundir a nuestros hacedores culturales y facilitar el acceso a las actividades artísticas”.